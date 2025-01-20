Быстрый и вкусный ужин: макароны с сырным соусом, с которыми справится любой

Представляем вам легкий и вкусный рецепт макарон в сырном соусе, который сможет приготовить даже школьник.
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Макароны с соусом
Макароны с сырным соусом — это классика домашней кухни, которая всегда вызывает восторг у всех членов семьи. Это блюдо идеально подходит для уютного семейного обеда или ужина, а его приготовление не займет много времени. Макароны в сырном соусе получаются невероятно нежными и аппетитными.
Ингредиенты:
Макароны — 500 г
Молоко — 300 мл
Сыр — 200 г
Мука — 50 г
Сливочное масло — 50 г
Соль — по вкусу
Приготовление:
В кипящей подсоленной воде отварите макароны в течение 7 минут. Затем слейте воду и оставьте макароны в дуршлаге.
На среднем огне растопите сливочное масло в небольшой кастрюле. Добавьте муку и обжаривайте 2-3 минуты, постоянно помешивая.
Постепенно влейте молоко комнатной температуры в масляно-мучную смесь, продолжая помешивать. Готовьте соус до загустения.
Когда соус начнет закипать, добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Приправьте соус по вкусу.
Соедините макароны с сырным соусом, хорошо перемешайте и подавайте горячими. Приятного аппетита!
Уточнения
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.