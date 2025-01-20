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Быстрый и вкусный ужин: макароны с сырным соусом, с которыми справится любой

1:27
Еда

Представляем вам легкий и вкусный рецепт макарон в сырном соусе, который сможет приготовить даже школьник.

Макароны с соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Макароны с соусом

Макароны с сырным соусом — это классика домашней кухни, которая всегда вызывает восторг у всех членов семьи. Это блюдо идеально подходит для уютного семейного обеда или ужина, а его приготовление не займет много времени. Макароны в сырном соусе получаются невероятно нежными и аппетитными.

Ингредиенты:

  • Макароны — 500 г
  • Молоко — 300 мл
  • Сыр — 200 г
  • Мука — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. В кипящей подсоленной воде отварите макароны в течение 7 минут. Затем слейте воду и оставьте макароны в дуршлаге.
  2. На среднем огне растопите сливочное масло в небольшой кастрюле. Добавьте муку и обжаривайте 2-3 минуты, постоянно помешивая.
  3. Постепенно влейте молоко комнатной температуры в масляно-мучную смесь, продолжая помешивать. Готовьте соус до загустения.
  4. Когда соус начнет закипать, добавьте тертый сыр и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Приправьте соус по вкусу.
  5. Соедините макароны с сырным соусом, хорошо перемешайте и подавайте горячими. Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Сырный соус — соус, приготовленный из твёрдого или плавленого сыра в качестве основного ингредиента.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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