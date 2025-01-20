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Ретро-шедевр: ГАЗ-13 "Чайка" — лимузин эпохи СССР за 20 миллионов

1:21
Еда

На популярной платформе "Авито" появилось объявление о продаже отреставрированного ГАЗ-13 "Чайка" 1976 года выпуска. Автомобиль, известный как символ советской эпохи, оценивается в внушительные 20 миллионов рублей.

Gaz13 chajka
Фото: commons.wikimedia.org by Kostius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Gaz13 chajka

Что включает в себя раритет

Продавец указывает, что покупатель получит:

  • Две пары колес (зимние и летние) в ретро-стиле с белыми полосами;
  • Блокировку заднего дифференциала;
  • Зеркала с электрорегулировкой и подогревом;
  • Обогрев заднего стекла;
  • 105-ваттный генератор.

Историческая значимость "Чайки"

ГАЗ-13 "Чайка" — культовая модель советского автопрома, которую использовали высокопоставленные лица, включая генсека Леонида Брежнева. Автомобиль выпускался с 1959 по 1988 годы и стал символом престижа того времени.

Другие редкости на рынке

На той же платформе недавно появилось объявление о продаже Nissan Silvia 1966 года выпуска. Автомобиль ручной сборки был доставлен из Японии во Владивосток в 2008 году. Это ещё один пример редких автомобилей, которые ценятся среди коллекционеров, сообщает "Царьград".

Уточнения

ГАЗ-13 "Ча́йка" - советский представительский легковой автомобиль большого и представительского класса, выпускавшийся малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1981 год.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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