Ретро-шедевр: ГАЗ-13 "Чайка" — лимузин эпохи СССР за 20 миллионов

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

На популярной платформе "Авито" появилось объявление о продаже отреставрированного ГАЗ-13 "Чайка" 1976 года выпуска. Автомобиль, известный как символ советской эпохи, оценивается в внушительные 20 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kostius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Gaz13 chajka

Что включает в себя раритет

Продавец указывает, что покупатель получит:

Две пары колес (зимние и летние) в ретро-стиле с белыми полосами;

Блокировку заднего дифференциала;

Зеркала с электрорегулировкой и подогревом;

Обогрев заднего стекла;

105-ваттный генератор.

Историческая значимость "Чайки"

ГАЗ-13 "Чайка" — культовая модель советского автопрома, которую использовали высокопоставленные лица, включая генсека Леонида Брежнева. Автомобиль выпускался с 1959 по 1988 годы и стал символом престижа того времени.

Другие редкости на рынке

На той же платформе недавно появилось объявление о продаже Nissan Silvia 1966 года выпуска. Автомобиль ручной сборки был доставлен из Японии во Владивосток в 2008 году. Это ещё один пример редких автомобилей, которые ценятся среди коллекционеров, сообщает "Царьград".

Уточнения

ГАЗ-13 "Ча́йка" - советский представительский легковой автомобиль большого и представительского класса, выпускавшийся малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1981 год.

