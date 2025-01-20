Ретро-шедевр: ГАЗ-13 "Чайка" — лимузин эпохи СССР за 20 миллионов

На популярной платформе "Авито" появилось объявление о продаже отреставрированного ГАЗ-13 "Чайка" 1976 года выпуска. Автомобиль, известный как символ советской эпохи, оценивается в внушительные 20 миллионов рублей.
Продавец указывает, что покупатель получит:
ГАЗ-13 "Чайка" — культовая модель советского автопрома, которую использовали высокопоставленные лица, включая генсека Леонида Брежнева. Автомобиль выпускался с 1959 по 1988 годы и стал символом престижа того времени.
На той же платформе недавно появилось объявление о продаже Nissan Silvia 1966 года выпуска. Автомобиль ручной сборки был доставлен из Японии во Владивосток в 2008 году. Это ещё один пример редких автомобилей, которые ценятся среди коллекционеров, сообщает "Царьград".
ГАЗ-13 "Ча́йка" - советский представительский легковой автомобиль большого и представительского класса, выпускавшийся малой серией на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1981 год.
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