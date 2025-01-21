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Котлеты, которые тают во рту: простой кулинарный секрет

1:49
Еда

Добавление майонеза в котлетный фарш — это кулинарный секрет, о котором многие хозяйки не знают. Однако именно этот популярный соус способен сделать блюдо нежным, сочным и невероятно вкусным. Попробуйте этот простой приём, и ваши котлеты станут настоящим гастрономическим шедевром.

Котлета
Фото: commons.wikimedia.org by kawanet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Котлета

Почему стоит добавить майонез

Майонез — это источник жиров, который делает котлеты более мягкими и воздушными. Благодаря этому добавлению блюдо приобретает неповторимую текстуру и насыщенный вкус. Домашние будут в восторге от результата, а вы будете гордиться своими кулинарными способностями.

Как правильно добавлять майонез

Пропорции.

На 400 граммов мясного фарша добавьте не более 3 столовых ложек майонеза. Это оптимальное количество, чтобы добиться нужной консистенции и вкуса, не переборщив.

Этапы приготовления.

Майонез добавляют в фарш после яиц и лука, но перед мукой. Это важно, чтобы ингредиенты равномерно распределились в массе.

Остальные ингредиенты.

Для приготовления идеального фарша потребуется:

  • 400 г мясного фарша
  • 3 яйца
  • 1 мелко нарезанная луковица
  • 3 столовые ложки муки
  • Соль по вкусу

Тщательное перемешивание.

После добавления всех компонентов фарш нужно хорошо вымешать. Это обеспечит равномерность и плотность основы.

Результат

Котлеты с добавлением майонеза получаются невероятно нежными, сочными и мягкими. Они буквально тают во рту и становятся настоящим украшением стола. Если вы попробуете приготовить их по этому рецепту, то наверняка захотите готовить так снова и снова!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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