Котлеты, которые тают во рту: простой кулинарный секрет

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавление майонеза в котлетный фарш — это кулинарный секрет, о котором многие хозяйки не знают. Однако именно этот популярный соус способен сделать блюдо нежным, сочным и невероятно вкусным. Попробуйте этот простой приём, и ваши котлеты станут настоящим гастрономическим шедевром.

Фото: commons.wikimedia.org by kawanet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Котлета

Почему стоит добавить майонез

Майонез — это источник жиров, который делает котлеты более мягкими и воздушными. Благодаря этому добавлению блюдо приобретает неповторимую текстуру и насыщенный вкус. Домашние будут в восторге от результата, а вы будете гордиться своими кулинарными способностями.

Как правильно добавлять майонез

Пропорции.

На 400 граммов мясного фарша добавьте не более 3 столовых ложек майонеза. Это оптимальное количество, чтобы добиться нужной консистенции и вкуса, не переборщив.

Этапы приготовления.

Майонез добавляют в фарш после яиц и лука, но перед мукой. Это важно, чтобы ингредиенты равномерно распределились в массе.

Остальные ингредиенты.

Для приготовления идеального фарша потребуется:

400 г мясного фарша

3 яйца

1 мелко нарезанная луковица

3 столовые ложки муки

Соль по вкусу

Тщательное перемешивание.

После добавления всех компонентов фарш нужно хорошо вымешать. Это обеспечит равномерность и плотность основы.

Результат

Котлеты с добавлением майонеза получаются невероятно нежными, сочными и мягкими. Они буквально тают во рту и становятся настоящим украшением стола. Если вы попробуете приготовить их по этому рецепту, то наверняка захотите готовить так снова и снова!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

