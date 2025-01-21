Котлеты, которые тают во рту: простой кулинарный секрет

Добавление майонеза в котлетный фарш — это кулинарный секрет, о котором многие хозяйки не знают. Однако именно этот популярный соус способен сделать блюдо нежным, сочным и невероятно вкусным. Попробуйте этот простой приём, и ваши котлеты станут настоящим гастрономическим шедевром.
Майонез — это источник жиров, который делает котлеты более мягкими и воздушными. Благодаря этому добавлению блюдо приобретает неповторимую текстуру и насыщенный вкус. Домашние будут в восторге от результата, а вы будете гордиться своими кулинарными способностями.
Пропорции.
На 400 граммов мясного фарша добавьте не более 3 столовых ложек майонеза. Это оптимальное количество, чтобы добиться нужной консистенции и вкуса, не переборщив.
Этапы приготовления.
Майонез добавляют в фарш после яиц и лука, но перед мукой. Это важно, чтобы ингредиенты равномерно распределились в массе.
Остальные ингредиенты.
Для приготовления идеального фарша потребуется:
Тщательное перемешивание.
После добавления всех компонентов фарш нужно хорошо вымешать. Это обеспечит равномерность и плотность основы.
Результат
Котлеты с добавлением майонеза получаются невероятно нежными, сочными и мягкими. Они буквально тают во рту и становятся настоящим украшением стола. Если вы попробуете приготовить их по этому рецепту, то наверняка захотите готовить так снова и снова!
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.