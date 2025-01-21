Яичница-глазунья — простой и быстрый завтрак, который можно сделать вкусным и необычным, добавив немного фантазии. Готовится блюдо за считанные минуты, а результат радует не только вкусом, но и внешним видом.
Сковороду разогревают на среднем огне, добавляют сливочное масло и дают ему полностью растаять. Яйца аккуратно разбивают, стараясь не повредить желтки, и выливают на сковороду. Жарить рекомендуется 2-3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. При подаче посыпают солью, перцем или добавляют любимые специи.
Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус.
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.