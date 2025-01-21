Простой рецепт, превращающий яичницу в кулинарный шедевр

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница-глазунья — простой и быстрый завтрак, который можно сделать вкусным и необычным, добавив немного фантазии. Готовится блюдо за считанные минуты, а результат радует не только вкусом, но и внешним видом.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Ингредиенты

2 яйца

10 г сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Сковороду разогревают на среднем огне, добавляют сливочное масло и дают ему полностью растаять. Яйца аккуратно разбивают, стараясь не повредить желтки, и выливают на сковороду. Жарить рекомендуется 2-3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. При подаче посыпают солью, перцем или добавляют любимые специи.

Варианты дополнений

Для вкуса и аромата можно использовать свежую зелень: петрушку, укроп или базилик.

Сервировать яичницу допустимо на тостах или добавить ломтики авокадо.

Чтобы сделать блюдо более сытным, добавляют ветчину, сыр или обжаренные овощи.

Полезные советы

Для равномерного прожаривания сковороду лучше накрыть крышкой.

Если хочется добиться хрустящего белка, стоит слегка увеличить огонь и подождать лишнюю минуту.

Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

