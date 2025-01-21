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Простой рецепт, превращающий яичницу в кулинарный шедевр

1:21
Еда

Яичница-глазунья — простой и быстрый завтрак, который можно сделать вкусным и необычным, добавив немного фантазии. Готовится блюдо за считанные минуты, а результат радует не только вкусом, но и внешним видом.

Яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 10 г сливочного масла
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

Сковороду разогревают на среднем огне, добавляют сливочное масло и дают ему полностью растаять. Яйца аккуратно разбивают, стараясь не повредить желтки, и выливают на сковороду. Жарить рекомендуется 2-3 минуты, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. При подаче посыпают солью, перцем или добавляют любимые специи.

Варианты дополнений

  • Для вкуса и аромата можно использовать свежую зелень: петрушку, укроп или базилик.
  • Сервировать яичницу допустимо на тостах или добавить ломтики авокадо.
  • Чтобы сделать блюдо более сытным, добавляют ветчину, сыр или обжаренные овощи.

Полезные советы

  • Для равномерного прожаривания сковороду лучше накрыть крышкой.
  • Если хочется добиться хрустящего белка, стоит слегка увеличить огонь и подождать лишнюю минуту.

Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и вкус.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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