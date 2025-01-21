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Рецепт нежного шоколадного кекса с творожной начинкой

1:54
Еда

Порадуйте своих близких вкусным и нежным шоколадным кексом с творожной начинкой! Этот десерт идеально подойдёт как для утреннего завтрака, так и для чаепития по особому случаю.

Шоколадный кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный кекс

Ингредиенты:

  • Творог — 350 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Шоколад — 100 г
  • Мука — 110 г
  • Сахар — 150 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль — щепотка

Как приготовить:

1. Растопите шоколад и масло.

На водяной бане растопите сливочное масло и шоколад до однородной массы.

2. Подготовьте яичную смесь.

Два яйца взбейте с 100 г сахара и щепоткой соли до образования пышной пены.

3. Смешайте ингредиенты для теста.

Добавьте в яичную смесь растопленный шоколад с маслом, затем постепенно вмешайте муку, разрыхлитель и ванилин. Замесите тесто — оно должно быть густым, как сметана.

4. Приготовьте творожную начинку.

Творог протрите через сито, добавьте оставшееся яйцо, сахар (50 г) и ванилин. Взбейте всё блендером до однородной консистенции.

5. Соберите кекс.

Смажьте форму для выпечки маслом или застелите её пергаментной бумагой. Вылейте половину шоколадного теста, сверху равномерно распределите творожную начинку, затем залейте остатками теста.

6. Выпекайте.

Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте кекс в течение 45-50 минут.

Подавайте ароматный шоколадный кекс с чашкой горячего чая или кофе. Приятного аппетита!

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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