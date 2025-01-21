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Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки
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Эти ватрушки получатся такими же вкусными, как у бабушки в деревне

1:55
Еда

Ватрушки с творогом — классика домашней выпечки, которая согревает своим вкусом и ароматом. Эти мягкие, воздушные булочки с нежной творожной начинкой станут настоящим украшением вашего чаепития. Даже если вы новичок в кулинарии, этот рецепт не оставит вас равнодушным и обязательно порадует домашних.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Ингредиенты для теста и начинки

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 7 г сухих дрожжей
  • 50 г сахара
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 300 г творога
  • 2 ст. л. сметаны
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 яйцо

Этапы приготовления

  • Готовим тесто. Смешайте тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, пока появится "шапочка". Добавьте растопленное масло, яйцо и соль. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Оставьте его в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объёме.
  • Приготовление начинки. Творог разотрите с сахаром, сметаной и яйцом до однородной массы.
  • Формирование ватрушек. Разделите тесто на равные части, сформируйте из них шарики и разложите на противне, застеленном пергаментом. В каждом шарике сделайте углубление (например, стаканом), куда выложите творожную начинку.
  • Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте ватрушки 20-25 минут до румяной корочки.

Полезные советы

  • Чтобы ватрушки не пересохли, смажьте их края яйцом перед выпеканием.
  • Если творог слишком сухой, добавьте немного молока или сметаны для более нежной текстуры.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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