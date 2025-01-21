Эти ватрушки получатся такими же вкусными, как у бабушки в деревне

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Ватрушки с творогом — классика домашней выпечки, которая согревает своим вкусом и ароматом. Эти мягкие, воздушные булочки с нежной творожной начинкой станут настоящим украшением вашего чаепития. Даже если вы новичок в кулинарии, этот рецепт не оставит вас равнодушным и обязательно порадует домашних.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки

Ингредиенты для теста и начинки

Для теста:

500 г муки

250 мл молока

50 г сливочного масла

1 яйцо

7 г сухих дрожжей

50 г сахара

Щепотка соли

Для начинки:

300 г творога

2 ст. л. сметаны

2 ст. л. сахара

1 яйцо

Этапы приготовления

Готовим тесто. Смешайте тёплое молоко, сахар и дрожжи. Оставьте на 10 минут, пока появится "шапочка". Добавьте растопленное масло, яйцо и соль. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто. Оставьте его в тёплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно увеличилось в объёме.

Приготовление начинки. Творог разотрите с сахаром, сметаной и яйцом до однородной массы.

Формирование ватрушек. Разделите тесто на равные части, сформируйте из них шарики и разложите на противне, застеленном пергаментом. В каждом шарике сделайте углубление (например, стаканом), куда выложите творожную начинку.

Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте ватрушки 20-25 минут до румяной корочки.

Полезные советы

Чтобы ватрушки не пересохли, смажьте их края яйцом перед выпеканием.

Если творог слишком сухой, добавьте немного молока или сметаны для более нежной текстуры.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

