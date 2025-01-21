Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт

Картофельные вафли с грибами — это оригинальный способ разнообразить привычное меню. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, они станут идеальным блюдом для завтрака, ужина или перекуса. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты делают этот рецепт находкой для тех, кто хочет удивить близких чем-то необычным.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вафли с грибами

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

500 г картофеля

2 яйца

50 г муки

100 мл молока

200 г грибов (шампиньоны или любые другие)

1 луковица

Соль, перец, растительное масло

Как готовить

Подготовка картофеля. Очистите картофель, натрите его на мелкой тёрке, затем отожмите лишнюю жидкость. Приготовление теста. В картофель добавьте яйца, муку и молоко, посолите и поперчите. Перемешайте до однородной консистенции. Жарка грибов. Лук нарежьте мелко, грибы — пластинками. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавив щепотку соли. Выпекание вафель. Разогрейте вафельницу, смажьте её растительным маслом и выкладывайте порции картофельного теста. Выпекайте до золотистой корочки. Сборка блюда. Подавайте вафли с грибами и луком сверху. По желанию украсьте зеленью или добавьте ложку сметаны.

Полезные советы

Чтобы вафли получились особенно хрустящими, добавьте в тесто немного крахмала.

Если нет вафельницы, можно пожарить тесто на сковороде, сформировав оладьи.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности.

