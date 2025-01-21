Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт

Картофельные вафли с грибами — это оригинальный способ разнообразить привычное меню. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, они станут идеальным блюдом для завтрака, ужина или перекуса. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты делают этот рецепт находкой для тех, кто хочет удивить близких чем-то необычным.
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Вафли с грибами
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
500 г картофеля
2 яйца
50 г муки
100 мл молока
200 г грибов (шампиньоны или любые другие)
1 луковица
Соль, перец, растительное масло
Как готовить
Подготовка картофеля. Очистите картофель, натрите его на мелкой тёрке, затем отожмите лишнюю жидкость.
Приготовление теста. В картофель добавьте яйца, муку и молоко, посолите и поперчите. Перемешайте до однородной консистенции.
Жарка грибов. Лук нарежьте мелко, грибы — пластинками. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавив щепотку соли.
Выпекание вафель. Разогрейте вафельницу, смажьте её растительным маслом и выкладывайте порции картофельного теста. Выпекайте до золотистой корочки.
Сборка блюда. Подавайте вафли с грибами и луком сверху. По желанию украсьте зеленью или добавьте ложку сметаны.
Полезные советы
Чтобы вафли получились особенно хрустящими, добавьте в тесто немного крахмала.
Если нет вафельницы, можно пожарить тесто на сковороде, сформировав оладьи.
Уточнения
Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности.