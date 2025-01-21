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Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт

Еда

Картофельные вафли с грибами — это оригинальный способ разнообразить привычное меню. Хрустящие снаружи, мягкие внутри, они станут идеальным блюдом для завтрака, ужина или перекуса. Простой процесс приготовления и доступные ингредиенты делают этот рецепт находкой для тех, кто хочет удивить близких чем-то необычным.

Вафли с грибами
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вафли с грибами

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

  • 500 г картофеля
  • 2 яйца
  • 50 г муки
  • 100 мл молока
  • 200 г грибов (шампиньоны или любые другие)
  • 1 луковица
  • Соль, перец, растительное масло

Как готовить

  1. Подготовка картофеля. Очистите картофель, натрите его на мелкой тёрке, затем отожмите лишнюю жидкость.
  2. Приготовление теста. В картофель добавьте яйца, муку и молоко, посолите и поперчите. Перемешайте до однородной консистенции.
  3. Жарка грибов. Лук нарежьте мелко, грибы — пластинками. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавив щепотку соли.
  4. Выпекание вафель. Разогрейте вафельницу, смажьте её растительным маслом и выкладывайте порции картофельного теста. Выпекайте до золотистой корочки.
  5. Сборка блюда. Подавайте вафли с грибами и луком сверху. По желанию украсьте зеленью или добавьте ложку сметаны.

Полезные советы

  • Чтобы вафли получились особенно хрустящими, добавьте в тесто немного крахмала.
  • Если нет вафельницы, можно пожарить тесто на сковороде, сформировав оладьи.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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