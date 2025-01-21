Рыба с хрустящей корочкой: как добиться идеального результата

Жареная рыба — это вкусное и популярное блюдо, но нередко процесс её приготовления оборачивается настоящим испытанием. Рыба пригорает, прилипает к сковороде или разваливается. Немецкие хозяйки давно нашли решение этих проблем, и их секреты могут пригодиться вам.
Прежде чем приступать к жарке, необходимо правильно подготовить сковороду.
Чем больше масла вы используете, тем выше шанс сохранить целостность рыбы и её вкус. Главное — не жалеть масла, но и не переборщить, чтобы блюдо не стало слишком жирным.
Следуя этим простым правилам, вы получите аппетитное блюдо с хрустящей корочкой, нежной текстурой и великолепным вкусом. А главное — забудете о проблемах с прилипанием и пригоранием.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.