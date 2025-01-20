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Удивите свою любимую: готовим сочный люля-кебаб в духовке

1:40
Еда

Люля-кебаб из говядины, приготовленный в духовке, — это сочное и ароматное блюдо, которое легко повторить дома. Это не просто еда, а настоящее гастрономическое удовольствие, которое окутает вас атмосферой восточной кухни. Удивительно, но для создания этого изысканного блюда не нужно быть профессиональным поваром.

Люля-кебаб
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Люля-кебаб

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • Пучок свежей кинзы или петрушки
  • 1 чайная ложка молотого зиры
  • Соль и перец по вкусу
  • Немного растительного масла

Приготовление

  1. Подготовка фарша. Измельчите лук и чеснок в блендере или мелко нарежьте ножом. Добавьте к фаршу вместе с рубленой зеленью. Всыпьте зиру, посолите, поперчите и тщательно вымешайте, чтобы масса стала однородной.
  2. Формирование кебабов. Смочив руки водой, сформируйте из фарша продолговатые колбаски. Для удобства можно использовать деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде.
  3. Запекание. Выложите кебабы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка смажьте их растительным маслом, чтобы образовалась аппетитная корочка. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут, переворачивая на середине процесса.

Советы по подаче

Люля-кебаб отлично сочетается с овощами-гриль, свежей зеленью или лавашом. Для усиления вкуса можно подать с томатным соусом или йогуртовым дипом.

Уточнения

Люля́-кеба́б (kabab — жареное мясо) — блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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