Удивите свою любимую: готовим сочный люля-кебаб в духовке

Люля-кебаб из говядины, приготовленный в духовке, — это сочное и ароматное блюдо, которое легко повторить дома. Это не просто еда, а настоящее гастрономическое удовольствие, которое окутает вас атмосферой восточной кухни. Удивительно, но для создания этого изысканного блюда не нужно быть профессиональным поваром.
Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Люля-кебаб
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
500 г говяжьего фарша
1 средняя луковица
2 зубчика чеснока
Пучок свежей кинзы или петрушки
1 чайная ложка молотого зиры
Соль и перец по вкусу
Немного растительного масла
Приготовление
Подготовка фарша. Измельчите лук и чеснок в блендере или мелко нарежьте ножом. Добавьте к фаршу вместе с рубленой зеленью. Всыпьте зиру, посолите, поперчите и тщательно вымешайте, чтобы масса стала однородной.
Формирование кебабов. Смочив руки водой, сформируйте из фарша продолговатые колбаски. Для удобства можно использовать деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде.
Запекание. Выложите кебабы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка смажьте их растительным маслом, чтобы образовалась аппетитная корочка. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут, переворачивая на середине процесса.
Советы по подаче
Люля-кебаб отлично сочетается с овощами-гриль, свежей зеленью или лавашом. Для усиления вкуса можно подать с томатным соусом или йогуртовым дипом.
Уточнения
Люля́-кеба́б (kabab — жареное мясо) — блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях.