Удивите свою любимую: готовим сочный люля-кебаб в духовке

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Люля-кебаб из говядины, приготовленный в духовке, — это сочное и ароматное блюдо, которое легко повторить дома. Это не просто еда, а настоящее гастрономическое удовольствие, которое окутает вас атмосферой восточной кухни. Удивительно, но для создания этого изысканного блюда не нужно быть профессиональным поваром.

Фото: commons.wikimedia.org by Lesya Dolyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Люля-кебаб

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

500 г говяжьего фарша

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

Пучок свежей кинзы или петрушки

1 чайная ложка молотого зиры

Соль и перец по вкусу

Немного растительного масла

Приготовление

Подготовка фарша. Измельчите лук и чеснок в блендере или мелко нарежьте ножом. Добавьте к фаршу вместе с рубленой зеленью. Всыпьте зиру, посолите, поперчите и тщательно вымешайте, чтобы масса стала однородной. Формирование кебабов. Смочив руки водой, сформируйте из фарша продолговатые колбаски. Для удобства можно использовать деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде. Запекание. Выложите кебабы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Слегка смажьте их растительным маслом, чтобы образовалась аппетитная корочка. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут, переворачивая на середине процесса.

Советы по подаче

Люля-кебаб отлично сочетается с овощами-гриль, свежей зеленью или лавашом. Для усиления вкуса можно подать с томатным соусом или йогуртовым дипом.

Уточнения

Люля́-кеба́б (kabab — жареное мясо) — блюдо кухонь разных стран Ближнего Востока в виде мясного фарша, нанизанного на шампур и зажаренного на углях.

