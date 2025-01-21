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Восхитительные драники с грибами и сыром: простое решение для гурманов

1:54
Еда

Если вы хотите приготовить аппетитные картофельные оладьи, которые достойны занять место на праздничном столе, попробуйте добавить грибы и сыр. А ещё лучше — измените привычный подход и сделайте драники из отварной картошки. Это придаст блюду невероятную нежность.

Оладьи со сметаной
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи со сметаной

Что понадобится для приготовления

Основные ингредиенты:

  • Картофель (в мундире) — 500 г;
  • Обжаренные грибы — 100 г;
  • Тёртый сыр — 150 г;
  • Измельчённая зелень — по вкусу.

Для жидкой основы:

  • Мука — 100 г;
  • Сода — на кончике ножа;
  • Соль — 2 щепотки;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Молоко — 50 мл.

Как приготовить драники с грибами и сыром

Шаг 1. Подготовка картофеля

Сварите картофель в мундире, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.

Шаг 2. Приготовление начинки

Мелко нарежьте и обжарьте грибы, натрите сыр, измельчите зелень. Смешайте всё с картофельной массой.

Шаг 3. Создание жидкой основы

Смешайте в миске муку, соду и соль. Добавьте яйцо и молоко, тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 4. Объединение компонентов

Соедините картофельно-грибную смесь с жидкой основой. В результате получится тесто, из которого вы будете готовить драники.

Шаг 5. Обжарка

На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.

Итог: воздушные и ароматные драники

Эти драники получаются мягкими, нежными и очень вкусными. Грибы придают блюду насыщенный аромат, а сыр добавляет приятную сливочную нотку. Подавайте драники горячими с любимым соусом или сметаной.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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