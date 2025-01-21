Восхитительные драники с грибами и сыром: простое решение для гурманов

Если вы хотите приготовить аппетитные картофельные оладьи, которые достойны занять место на праздничном столе, попробуйте добавить грибы и сыр. А ещё лучше — измените привычный подход и сделайте драники из отварной картошки. Это придаст блюду невероятную нежность.
Основные ингредиенты:
Для жидкой основы:
Сварите картофель в мундире, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке.
Мелко нарежьте и обжарьте грибы, натрите сыр, измельчите зелень. Смешайте всё с картофельной массой.
Смешайте в миске муку, соду и соль. Добавьте яйцо и молоко, тщательно перемешайте до однородности.
Соедините картофельно-грибную смесь с жидкой основой. В результате получится тесто, из которого вы будете готовить драники.
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.
Эти драники получаются мягкими, нежными и очень вкусными. Грибы придают блюду насыщенный аромат, а сыр добавляет приятную сливочную нотку. Подавайте драники горячими с любимым соусом или сметаной.
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.
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