Этот продукт разрушает вкус плова: ошибка, которую совершают многие

Приготовить идеальный плов — это настоящее искусство, и одной из самых распространённых ошибок становится добавление лишнего ингредиента. Если ваше блюдо не получается рассыпчатым и ароматным, возможно, вы допускаете именно эту кулинарную оплошность.
Часто любители готовки используют томатную пасту, чтобы якобы улучшить цвет и сделать плов аппетитнее. Но на деле эта добавка лишь ухудшает вкус и внешний вид.
Некоторые заменяют томатную пасту свежими помидорами, но и этот вариант не является хорошим решением. Помидоры добавляют лишнюю влагу, нарушают текстуру блюда и изменяют его вкус.
Если хотите получить настоящий плов, откажитесь от томатной пасты и помидоров. Уважение к традиционному рецепту гарантирует вам блюдо с ярким вкусом, ароматом и текстурой, которые оценят даже самые привередливые гурманы.
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).
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