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Готовим вкуснейшую закуску из огурца, когда гости уже у порога

1:34
Еда

Представляем вам удивительное блюдо — огуречный мусс, который можно приготовить всего за 15 минут! Этот легкий и освежающий рецепт станет настоящей находкой для летнего стола, а также отличным угощением для вечеринки. Если вы хотите удивить своих гостей оригинальным блюдом, этот мусс станет отличным выбором.

Огуречный мусс
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огуречный мусс

Ингредиенты

Для создания этого чудесного мусса вам понадобятся:

  • 3-4 свежих огурца
  • 200 мл сметаны
  • 100 г мягкого сыра (например, творожного)
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу
  • Укроп или петрушка для украшения

Приготовление

  1. Подготовка огурцов. Хорошо вымойте огурцы, обсушите их и нарежьте на небольшие кусочки. Удалите семена, если они крупные, чтобы мусс получился более нежным.
  2. Смешивание ингредиентов. В блендере объедините нарезанные огурцы, сметану, мягкий сыр и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу. Измельчайте все до получения однородной массы.
  3. Подача. Переложите мусс в сервировочные стаканы или чашки. Украсить готовое блюдо зеленью. Охладите в холодильнике около 10 минут перед подачей, чтобы мусс стал ещё более освежающим.

Этот огуречный мусс не только вкусный, но и очень полезный. Он станет отличным дополнением к закускам, а также здоровым перекусом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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