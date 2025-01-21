Готовим вкуснейшую закуску из огурца, когда гости уже у порога

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам удивительное блюдо — огуречный мусс, который можно приготовить всего за 15 минут! Этот легкий и освежающий рецепт станет настоящей находкой для летнего стола, а также отличным угощением для вечеринки. Если вы хотите удивить своих гостей оригинальным блюдом, этот мусс станет отличным выбором.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огуречный мусс

Ингредиенты

Для создания этого чудесного мусса вам понадобятся:

3-4 свежих огурца

200 мл сметаны

100 г мягкого сыра (например, творожного)

1 столовая ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Укроп или петрушка для украшения

Приготовление

Подготовка огурцов. Хорошо вымойте огурцы, обсушите их и нарежьте на небольшие кусочки. Удалите семена, если они крупные, чтобы мусс получился более нежным. Смешивание ингредиентов. В блендере объедините нарезанные огурцы, сметану, мягкий сыр и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу. Измельчайте все до получения однородной массы. Подача. Переложите мусс в сервировочные стаканы или чашки. Украсить готовое блюдо зеленью. Охладите в холодильнике около 10 минут перед подачей, чтобы мусс стал ещё более освежающим.

Этот огуречный мусс не только вкусный, но и очень полезный. Он станет отличным дополнением к закускам, а также здоровым перекусом.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

