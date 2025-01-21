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После этих свиных рёбрышек муж забудет про любовницу: супер простой и вкусный рецепт

1:54
Еда

Как приятно насладиться сочными, глазированными свиными ребрами, которые тают во рту. Этот рецепт идеально подойдет для любого повода — от дружеской вечеринки до семейного ужина. Глазирование придаёт ребрам не только аппетитный вид, но и насыщенный вкус, который заставит всех просить добавки.

Свиные ребрышки
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свиные ребрышки

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

  • 1 кг свиных ребер
  • 3 столовые ложки соевого соуса
  • 2 столовые ложки меда
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1 чайная ложка черного перца
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка ребер. Хорошо промойте свиные ребра и обсушите их бумажным полотенцем.
  2. Маринад. В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, томатную пасту, уксус, чесночный порошок и перец. Добавьте соль по вкусу. Обильно покройте ребра маринадом, заверните их в пленку и оставьте мариноваться на несколько часов или лучше на ночь в холодильнике.
  3. Запекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Заверните замаринованные ребра в фольгу и положите на противень. Запекайте около 1,5 часов, а затем откройте фольгу и дайте ребрам подрумяниться в духовке ещё 15-20 минут.
  4. Подача. Глазированные ребра подавайте горячими, нарезанными порционными кусками. Они отлично сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами.

Глазированные свиные ребра — это просто, вкусно и доступно. Этот рецепт способен сделать ваше блюдо настоящей звездой стола. Убедитесь сами, что ваши близкие оценят это лакомство!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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