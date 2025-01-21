После этих свиных рёбрышек муж забудет про любовницу: супер простой и вкусный рецепт

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Как приятно насладиться сочными, глазированными свиными ребрами, которые тают во рту. Этот рецепт идеально подойдет для любого повода — от дружеской вечеринки до семейного ужина. Глазирование придаёт ребрам не только аппетитный вид, но и насыщенный вкус, который заставит всех просить добавки.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свиные ребрышки

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

1 кг свиных ребер

3 столовые ложки соевого соуса

2 столовые ложки меда

2 столовые ложки томатной пасты

1 столовая ложка яблочного уксуса

1 чайная ложка чесночного порошка

1 чайная ложка черного перца

Соль по вкусу

Приготовление

Подготовка ребер. Хорошо промойте свиные ребра и обсушите их бумажным полотенцем. Маринад. В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, томатную пасту, уксус, чесночный порошок и перец. Добавьте соль по вкусу. Обильно покройте ребра маринадом, заверните их в пленку и оставьте мариноваться на несколько часов или лучше на ночь в холодильнике. Запекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Заверните замаринованные ребра в фольгу и положите на противень. Запекайте около 1,5 часов, а затем откройте фольгу и дайте ребрам подрумяниться в духовке ещё 15-20 минут. Подача. Глазированные ребра подавайте горячими, нарезанными порционными кусками. Они отлично сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами.

Глазированные свиные ребра — это просто, вкусно и доступно. Этот рецепт способен сделать ваше блюдо настоящей звездой стола. Убедитесь сами, что ваши близкие оценят это лакомство!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

