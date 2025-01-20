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Сырники, которые всегда удаются: проверенный рецепт

2:01
Еда

Сырники — это идеальный завтрак, который можно приготовить за считанные минуты. Классический рецепт без манки и других "экспериментов" считается самым удачным. Ведь в нем используются только привычные ингредиенты, которые сохраняют естественный вкус блюда.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сырники

Что понадобится для классических сырников

Для приготовления вам понадобятся:

  • Творог (5-9%) — 400 г;
  • Мука — 2 ст. л.;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Ванильный сахар — 1 пакетик;
  • Соль — щепотка.

Как готовить сырники: пошаговый рецепт

  1. Подготовка творожной массы. Отделите белки от желтков. Желтки соедините с творогом и тщательно перемешайте.
  2. Добавление сухих ингредиентов. В творожную массу добавьте муку, сахар и ванильный сахар. Перемешивайте до однородной консистенции.
  3. Консистенция теста. Готовая масса должна быть мягкой, но не липкой. Если тесто слишком влажное, можно слегка увеличить количество муки.
  4. Формируем сырники. Скатайте небольшие шарики, слегка приплюсните их, чтобы придать привычную форму.
  5. Обжарка. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы для идеальных сырников

  • Используйте творог средней жирности (5-9%), чтобы избежать излишней сухости.
  • Не переусердствуйте с мукой: её избыток сделает сырники плотными.
  • Для аромата можно добавить немного корицы или лимонной цедры.

Почему этот рецепт стоит попробовать

Классические сырники не только просты в приготовлении, но и позволяют сохранить богатый вкус творога. Такой вариант блюда понравится и детям, и взрослым, а подать их можно с вареньем, сметаной или свежими ягодами.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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