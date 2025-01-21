Готовим вкусную и простую томатную подливку ко всему: советский рецепт

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Классическая томатная подливка — это идеальное дополнение к множеству блюд. Её насыщенный вкус и аромат способны преобразить простые продукты в настоящие кулинарные шедевры. Если вы ищете способ добавить яркие акценты в ваши повседневные блюда, этот рецепт станет вашим верным помощником.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Ингредиенты

Чтобы приготовить подливку, вам понадобятся:

2 столовые ложки растительного масла

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 столовые ложки муки

3 столовые ложки томатной пасты

2 стакана воды или бульона

Соль и перец по вкусу

Приправы: базилик, орегано или петрушка по желанию

Приготовление

В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1-2 минуты, чтобы он отдал аромат. Всыпьте муку, тщательно перемешивая, чтобы она не образовала комков. Введите томатную пасту, продолжая мешать, и дайте ей немного поджариться, чтобы раскрыть вкус. Постепенно добавляйте воду или бульон, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков. Доведите до кипения, посолите и поперчите. Добавьте любимые приправы по вкусу.

Подача

Томатная подливка отлично подходит для пасты, мясных блюд и овощей. Она добавляет яркие оттенки и делает каждое блюдо более сытным и ароматным.

Эта подливка — простой и универсальный способ обогатить ваше меню. Всего несколько шагов, и у вас получится замечательный соус, который идеально дополнит ваши любимые блюда.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

