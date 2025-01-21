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Готовим вкусную и простую томатную подливку ко всему: советский рецепт

1:44
Еда

Классическая томатная подливка — это идеальное дополнение к множеству блюд. Её насыщенный вкус и аромат способны преобразить простые продукты в настоящие кулинарные шедевры. Если вы ищете способ добавить яркие акценты в ваши повседневные блюда, этот рецепт станет вашим верным помощником.

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Ингредиенты

Чтобы приготовить подливку, вам понадобятся:

  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки муки
  • 3 столовые ложки томатной пасты
  • 2 стакана воды или бульона
  • Соль и перец по вкусу
  • Приправы: базилик, орегано или петрушка по желанию

Приготовление

  1. В разогретой сковороде на растительном масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  2. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё 1-2 минуты, чтобы он отдал аромат.
  3. Всыпьте муку, тщательно перемешивая, чтобы она не образовала комков.
  4. Введите томатную пасту, продолжая мешать, и дайте ей немного поджариться, чтобы раскрыть вкус.
  5. Постепенно добавляйте воду или бульон, не прекращая помешивать, чтобы избежать образования комочков.
  6. Доведите до кипения, посолите и поперчите. Добавьте любимые приправы по вкусу.

Подача

Томатная подливка отлично подходит для пасты, мясных блюд и овощей. Она добавляет яркие оттенки и делает каждое блюдо более сытным и ароматным.

Эта подливка — простой и универсальный способ обогатить ваше меню. Всего несколько шагов, и у вас получится замечательный соус, который идеально дополнит ваши любимые блюда.

Уточнения

Подли́вка — жидкий соус, содержащий собственные соки мяса и/или овощей, выделяющиеся при приготовлении блюда.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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