Эти тефтельки получатся вкуснее, чем у свекрови

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Тефтели в сметанном соусе — это блюдо, которое подарит вам уют и комфорт домашней кухни. Если вы хотите порадовать своих близких чем-то сытным и вкусным, этот простой рецепт станет вашим лучшим помощником.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты

Чтобы приготовить тефтели, вам понадобятся следующие продукты:

500 г фарша (говядина, свинина или смешанный)

1 луковица

100 г риса

1 яйцо

200 мл сметаны

1 стакан воды

2 столовые ложки растительного масла

Соль, перец по вкусу

Укроп или петрушка для подачи

Приготовление

Начните с отваривания риса до полуготовности. Это займет около 10 минут. Затем дайте ему остыть. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Смешайте его с фаршем, добавьте рис, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте массу. Сформируйте небольшие тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. В другой сковороде смешайте сметану и стакан воды, добавьте обжаренные тефтели. Тушите на медленном огне под крышкой примерно 25 минут. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Тефтели в сметанном соусе — это идеальный вариант для семейного ужина. Благодаря простым ингредиентам и легкому процессу приготовления вы сможете насладиться вкусным и сытным блюдом, которое украсит ваш стол.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

