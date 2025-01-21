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Эти тефтельки получатся вкуснее, чем у свекрови

1:35
Еда

Тефтели в сметанном соусе — это блюдо, которое подарит вам уют и комфорт домашней кухни. Если вы хотите порадовать своих близких чем-то сытным и вкусным, этот простой рецепт станет вашим лучшим помощником.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Ингредиенты

Чтобы приготовить тефтели, вам понадобятся следующие продукты:

  • 500 г фарша (говядина, свинина или смешанный)
  • 1 луковица
  • 100 г риса
  • 1 яйцо
  • 200 мл сметаны
  • 1 стакан воды
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Укроп или петрушка для подачи

Приготовление

  1. Начните с отваривания риса до полуготовности. Это займет около 10 минут. Затем дайте ему остыть.
  2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Смешайте его с фаршем, добавьте рис, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте массу.
  3. Сформируйте небольшие тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. В другой сковороде смешайте сметану и стакан воды, добавьте обжаренные тефтели. Тушите на медленном огне под крышкой примерно 25 минут.
  5. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Тефтели в сметанном соусе — это идеальный вариант для семейного ужина. Благодаря простым ингредиентам и легкому процессу приготовления вы сможете насладиться вкусным и сытным блюдом, которое украсит ваш стол.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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