Эти тефтельки получатся вкуснее, чем у свекрови

Тефтели в сметанном соусе — это блюдо, которое подарит вам уют и комфорт домашней кухни. Если вы хотите порадовать своих близких чем-то сытным и вкусным, этот простой рецепт станет вашим лучшим помощником.
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Котлеты
Ингредиенты
Чтобы приготовить тефтели, вам понадобятся следующие продукты:
500 г фарша (говядина, свинина или смешанный)
1 луковица
100 г риса
1 яйцо
200 мл сметаны
1 стакан воды
2 столовые ложки растительного масла
Соль, перец по вкусу
Укроп или петрушка для подачи
Приготовление
Начните с отваривания риса до полуготовности. Это займет около 10 минут. Затем дайте ему остыть.
Лук мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до прозрачности. Смешайте его с фаршем, добавьте рис, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте массу.
Сформируйте небольшие тефтели и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
В другой сковороде смешайте сметану и стакан воды, добавьте обжаренные тефтели. Тушите на медленном огне под крышкой примерно 25 минут.
Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.
Тефтели в сметанном соусе — это идеальный вариант для семейного ужина. Благодаря простым ингредиентам и легкому процессу приготовления вы сможете насладиться вкусным и сытным блюдом, которое украсит ваш стол.
Уточнения
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.