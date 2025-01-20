Майонез — не только для салатов: зачем добавлять его в котлеты

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавлять майонез в котлетный фарш хозяйки решаются редко. Но те, кто уже попробовал эту хитрость, знают, что это настоящий кулинарный секрет. Популярный белый соус делает мясную основу нежной и мягкой, придавая блюду особый вкус и текстуру.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Почему стоит добавить майонез

Майонез — это не просто добавка, а важный ингредиент, который благодаря своей жирности делает котлетки невероятно сочными. После термической обработки такие котлеты буквально тают во рту. Ваши домочадцы будут в восторге, а вы — уверены в успехе блюда.

Как правильно добавлять майонез в фарш

Чтобы приготовить идеальные котлеты, соблюдайте следующие пропорции и порядок:

На 400 граммов мясного фарша добавьте максимум 3 столовые ложки майонеза. Сначала смешайте фарш с 3 сырыми яйцами и мелко нарезанной луковицей. После этого добавьте майонез, тщательно перемешайте. В завершение всыпьте 3 столовые ложки муки. Не забудьте посолить фарш по вкусу.

Важно соблюдать порядок: майонез должен попасть в фарш перед мукой. Это поможет добиться правильной консистенции и распределения ингредиентов.

Результат, который вас удивит

Такие котлеты отличаются не только сочностью, но и необыкновенной нежностью. Их текстура станет мягкой и приятной на вкус. Попробуйте приготовить блюдо с этой хитростью, и оно точно станет любимым в вашем доме.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

