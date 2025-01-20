Майонез — не только для салатов: зачем добавлять его в котлеты

Добавлять майонез в котлетный фарш хозяйки решаются редко. Но те, кто уже попробовал эту хитрость, знают, что это настоящий кулинарный секрет. Популярный белый соус делает мясную основу нежной и мягкой, придавая блюду особый вкус и текстуру.
Майонез — это не просто добавка, а важный ингредиент, который благодаря своей жирности делает котлетки невероятно сочными. После термической обработки такие котлеты буквально тают во рту. Ваши домочадцы будут в восторге, а вы — уверены в успехе блюда.
Чтобы приготовить идеальные котлеты, соблюдайте следующие пропорции и порядок:
Важно соблюдать порядок: майонез должен попасть в фарш перед мукой. Это поможет добиться правильной консистенции и распределения ингредиентов.
Такие котлеты отличаются не только сочностью, но и необыкновенной нежностью. Их текстура станет мягкой и приятной на вкус. Попробуйте приготовить блюдо с этой хитростью, и оно точно станет любимым в вашем доме.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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