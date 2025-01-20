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Майонез — не только для салатов: зачем добавлять его в котлеты

1:34
Еда

Добавлять майонез в котлетный фарш хозяйки решаются редко. Но те, кто уже попробовал эту хитрость, знают, что это настоящий кулинарный секрет. Популярный белый соус делает мясную основу нежной и мягкой, придавая блюду особый вкус и текстуру.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Почему стоит добавить майонез

Майонез — это не просто добавка, а важный ингредиент, который благодаря своей жирности делает котлетки невероятно сочными. После термической обработки такие котлеты буквально тают во рту. Ваши домочадцы будут в восторге, а вы — уверены в успехе блюда.

Как правильно добавлять майонез в фарш

Чтобы приготовить идеальные котлеты, соблюдайте следующие пропорции и порядок:

  1. На 400 граммов мясного фарша добавьте максимум 3 столовые ложки майонеза.
  2. Сначала смешайте фарш с 3 сырыми яйцами и мелко нарезанной луковицей.
  3. После этого добавьте майонез, тщательно перемешайте.
  4. В завершение всыпьте 3 столовые ложки муки.
  5. Не забудьте посолить фарш по вкусу.

Важно соблюдать порядок: майонез должен попасть в фарш перед мукой. Это поможет добиться правильной консистенции и распределения ингредиентов.

Результат, который вас удивит

Такие котлеты отличаются не только сочностью, но и необыкновенной нежностью. Их текстура станет мягкой и приятной на вкус. Попробуйте приготовить блюдо с этой хитростью, и оно точно станет любимым в вашем доме.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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