Как превратить фарш и тортилью в мексиканский шедевр

Буррито — это универсальное и сытное блюдо мексиканской кухни, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт подходит для тех, кто хочет насладиться насыщенным вкусом сочного фарша, овощей и сыра, завернутых в мягкую тортилью.
Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буррито
Ингредиенты:
Говяжий фарш — 200 г
Болгарский перец — 1/2 шт.
Кукуруза консервированная — 70 г
Фасоль консервированная — 90 г
Лук ялтинский — 1/2 шт.
Сыр — 30 г
Оливковое масло — 1 ч. л.
Томатная паста — 2 ст. л.
Тортилья — 2 шт.
Специи: соль, перец, паприка (по вкусу)
Пошаговое приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте лук и болгарский перец мелкими кубиками.
Натрите сыр на мелкой тёрке.
Обжарьте фарш:
Разогрейте оливковое масло на сковороде.
Добавьте говяжий фарш и обжаривайте до полуготовности, чтобы мясо схватилось.
Добавьте овощи:
К фаршу добавьте нарезанный лук и перец.
Перемешайте и готовьте на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.
Вмешайте фасоль и кукурузу:
Добавьте консервированную фасоль и кукурузу, перемешайте.
Добавьте томатную пасту, соль, перец и паприку.
Уберите лишнюю жидкость:
Жарьте смесь, пока лишняя жидкость не выпарится.
Добавьте сыр:
Всыпьте натёртый сыр, перемешайте до полного растворения.
Соберите буррито:
Выложите начинку на центр тортильи.
Заверните тортилью в форме ролла или конверта.
Обжарьте:
Поджарьте буррито на гриле или сухой сковороде до появления хрустящей корочки с обеих сторон.
Подача:
Подавайте буррито горячими, добавив свежую зелень, сметану или гуакамоле в качестве соуса. Это блюдо станет отличным вариантом как для обеда, так и для ужина.
Советы:
Для остроты можно добавить молотый чили или табаско.
Используйте куриный фарш или индейку, чтобы сделать блюдо менее жирным.
Если у вас нет тортильи, замените её тонким лавашом.
Уточнения
Бурри́то — мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.