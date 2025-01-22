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Как превратить фарш и тортилью в мексиканский шедевр

2:18
Еда

Буррито — это универсальное и сытное блюдо мексиканской кухни, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт подходит для тех, кто хочет насладиться насыщенным вкусом сочного фарша, овощей и сыра, завернутых в мягкую тортилью.

Буррито
Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буррито

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш — 200 г
  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Кукуруза консервированная — 70 г
  • Фасоль консервированная — 90 г
  • Лук ялтинский — 1/2 шт.
  • Сыр — 30 г
  • Оливковое масло — 1 ч. л.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Тортилья — 2 шт.
  • Специи: соль, перец, паприка (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Подготовка ингредиентов:

  • Нарежьте лук и болгарский перец мелкими кубиками.
  • Натрите сыр на мелкой тёрке.

Обжарьте фарш:

  • Разогрейте оливковое масло на сковороде.
  • Добавьте говяжий фарш и обжаривайте до полуготовности, чтобы мясо схватилось.

Добавьте овощи:

  • К фаршу добавьте нарезанный лук и перец.
  • Перемешайте и готовьте на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.

Вмешайте фасоль и кукурузу:

  • Добавьте консервированную фасоль и кукурузу, перемешайте.
  • Добавьте томатную пасту, соль, перец и паприку.

Уберите лишнюю жидкость:

  • Жарьте смесь, пока лишняя жидкость не выпарится.

Добавьте сыр:

  • Всыпьте натёртый сыр, перемешайте до полного растворения.

Соберите буррито:

  • Выложите начинку на центр тортильи.
  • Заверните тортилью в форме ролла или конверта.

Обжарьте:

  • Поджарьте буррито на гриле или сухой сковороде до появления хрустящей корочки с обеих сторон.

Подача:

Подавайте буррито горячими, добавив свежую зелень, сметану или гуакамоле в качестве соуса. Это блюдо станет отличным вариантом как для обеда, так и для ужина.

Советы:

  • Для остроты можно добавить молотый чили или табаско.
  • Используйте куриный фарш или индейку, чтобы сделать блюдо менее жирным.
  • Если у вас нет тортильи, замените её тонким лавашом.

Уточнения

Бурри́то — мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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