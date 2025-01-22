Как превратить фарш и тортилью в мексиканский шедевр

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Буррито — это универсальное и сытное блюдо мексиканской кухни, которое можно легко приготовить дома. Этот рецепт подходит для тех, кто хочет насладиться насыщенным вкусом сочного фарша, овощей и сыра, завернутых в мягкую тортилью.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Буррито

Ингредиенты:

Говяжий фарш — 200 г

Болгарский перец — 1/2 шт.

Кукуруза консервированная — 70 г

Фасоль консервированная — 90 г

Лук ялтинский — 1/2 шт.

Сыр — 30 г

Оливковое масло — 1 ч. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Тортилья — 2 шт.

Специи: соль, перец, паприка (по вкусу)

Пошаговое приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте лук и болгарский перец мелкими кубиками.

Натрите сыр на мелкой тёрке.

Обжарьте фарш:

Разогрейте оливковое масло на сковороде.

Добавьте говяжий фарш и обжаривайте до полуготовности, чтобы мясо схватилось.

Добавьте овощи:

К фаршу добавьте нарезанный лук и перец.

Перемешайте и готовьте на среднем огне, пока овощи не станут мягкими.

Вмешайте фасоль и кукурузу:

Добавьте консервированную фасоль и кукурузу, перемешайте.

Добавьте томатную пасту, соль, перец и паприку.

Уберите лишнюю жидкость:

Жарьте смесь, пока лишняя жидкость не выпарится.

Добавьте сыр:

Всыпьте натёртый сыр, перемешайте до полного растворения.

Соберите буррито:

Выложите начинку на центр тортильи.

Заверните тортилью в форме ролла или конверта.

Обжарьте:

Поджарьте буррито на гриле или сухой сковороде до появления хрустящей корочки с обеих сторон.

Подача:

Подавайте буррито горячими, добавив свежую зелень, сметану или гуакамоле в качестве соуса. Это блюдо станет отличным вариантом как для обеда, так и для ужина.

Советы:

Для остроты можно добавить молотый чили или табаско.

Используйте куриный фарш или индейку, чтобы сделать блюдо менее жирным.

Если у вас нет тортильи, замените её тонким лавашом.

Уточнения

Бурри́то — мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.

