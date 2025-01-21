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Порадуйте свою любимую изысканным завтраком: французские тосты

1:33
Еда

Французские тосты — это не просто завтрак, а настоящее кулинарное искусство! Если вы хотите удивить своих близких чем-то особенным, попробуйте приготовить тосты со шпинатом и сыром. Это блюдо не только легко готовится, но и обладает невероятным вкусом.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

  • 4 ломтика хлеба (лучше использовать белый или багет)
  • 2 яйца
  • 100 мл молока
  • 100 г шпината (свежего или замороженного)
  • 100 г сыра (например, моцарелла или фета)
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло для жарки

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Если используете свежий шпинат, промойте его и обсушите. Если замороженный — разморозьте и отожмите лишнюю воду.
  3. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте шпинат до мягкости.
  4. В другой сковороде нагрейте масло. Обмакните ломтики хлеба в яичную смесь и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. На готовые тосты выложите шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой, чтобы сыр немного расплавился.

Подача

Подавайте горячими, украсив зеленью. Эти тосты отлично подходят как для завтрака, так и для легкого ужина. Попробуйте добавить к ним различные соусы или свежие овощи — и вы получите еще более насыщенный вкус!

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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