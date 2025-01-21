Порадуйте свою любимую изысканным завтраком: французские тосты

Французские тосты — это не просто завтрак, а настоящее кулинарное искусство! Если вы хотите удивить своих близких чем-то особенным, попробуйте приготовить тосты со шпинатом и сыром. Это блюдо не только легко готовится, но и обладает невероятным вкусом.
Для приготовления вам понадобятся:
Подавайте горячими, украсив зеленью. Эти тосты отлично подходят как для завтрака, так и для легкого ужина. Попробуйте добавить к ним различные соусы или свежие овощи — и вы получите еще более насыщенный вкус!
Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.
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