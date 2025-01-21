Порадуйте свою любимую изысканным завтраком: французские тосты

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Французские тосты — это не просто завтрак, а настоящее кулинарное искусство! Если вы хотите удивить своих близких чем-то особенным, попробуйте приготовить тосты со шпинатом и сыром. Это блюдо не только легко готовится, но и обладает невероятным вкусом.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тост со шпинатом и сыром

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся:

4 ломтика хлеба (лучше использовать белый или багет)

2 яйца

100 мл молока

100 г шпината (свежего или замороженного)

100 г сыра (например, моцарелла или фета)

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло для жарки

Приготовление

В миске взбейте яйца с молоком. Добавьте соль и перец по вкусу. Если используете свежий шпинат, промойте его и обсушите. Если замороженный — разморозьте и отожмите лишнюю воду. На сковороде разогрейте немного оливкового масла и обжарьте шпинат до мягкости. В другой сковороде нагрейте масло. Обмакните ломтики хлеба в яичную смесь и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. На готовые тосты выложите шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой, чтобы сыр немного расплавился.

Подача

Подавайте горячими, украсив зеленью. Эти тосты отлично подходят как для завтрака, так и для легкого ужина. Попробуйте добавить к ним различные соусы или свежие овощи — и вы получите еще более насыщенный вкус!

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

