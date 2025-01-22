Нежное Курабье: идеально для домашнего чаепития
Курабье — это классическое печенье, которое поражает своей нежной текстурой и тонким вкусом. С легкой сладостью и ароматным джемом в центре, оно станет любимым лакомством для всей семьи.
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Курабье
Ингредиенты:
- Мука — 140 г
- Сахарная пудра — 50 г
- Сливочное масло — 90 г
- Яичный белок — 35-37 г (из одного яйца категории С0)
- Сода — ½ ч. л.
- Густое варенье или джем — по желанию
Пошаговое приготовление:
Приготовьте тесто
- Размягчите сливочное масло до состояния подтаявшего.
- Взбейте масло с сахарной пудрой на высокой скорости миксером, пока масса не станет пышной.
- Добавьте яичный белок и перемешайте на средней скорости до однородности.
- Постепенно всыпьте просеянную муку с содой, замесив густое тесто.
Формируем печенье
- Переложите тесто в кондитерский мешок с фигурной насадкой.
- Отсаживайте небольшие порции теста на пергамент или фольгу, оставляя расстояние между заготовками.
Добавляем начинку
- С помощью ложки, смоченной холодной водой, сделайте небольшие углубления в центре каждого печенья.
- Наполните углубления густым вареньем или джемом.
Выпекаем
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Выпекайте печенье 10-15 минут, пока оно не приобретет лёгкий румянец.
Подача
- Охладите готовое печенье перед подачей, чтобы джем в центре застыл. Подавайте курабье с чаем, кофе или молоком.
Полезные советы:
- Для аромата можно добавить немного ванильного сахара или щепотку корицы в тесто.
- Если у вас нет кондитерского мешка, можно формировать печенье руками, скатывая небольшие шарики и делая углубления пальцем.
- Используйте только густое варенье или джем, чтобы оно не вытекло во время выпекания.
Уточнения
Курабье́ — восточная сладость в виде песочного печенья.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру