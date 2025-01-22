Нежное Курабье: идеально для домашнего чаепития

Курабье — это классическое печенье, которое поражает своей нежной текстурой и тонким вкусом. С легкой сладостью и ароматным джемом в центре, оно станет любимым лакомством для всей семьи.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain Курабье

Ингредиенты:

Мука — 140 г

Сахарная пудра — 50 г

Сливочное масло — 90 г

Яичный белок — 35-37 г (из одного яйца категории С0)

Сода — ½ ч. л.

Густое варенье или джем — по желанию

Пошаговое приготовление:

Приготовьте тесто

Размягчите сливочное масло до состояния подтаявшего.

Взбейте масло с сахарной пудрой на высокой скорости миксером, пока масса не станет пышной.

Добавьте яичный белок и перемешайте на средней скорости до однородности.

Постепенно всыпьте просеянную муку с содой, замесив густое тесто.

Формируем печенье

Переложите тесто в кондитерский мешок с фигурной насадкой.

Отсаживайте небольшие порции теста на пергамент или фольгу, оставляя расстояние между заготовками.

Добавляем начинку

С помощью ложки, смоченной холодной водой, сделайте небольшие углубления в центре каждого печенья.

Наполните углубления густым вареньем или джемом.

Выпекаем

Разогрейте духовку до 200°C.

Выпекайте печенье 10-15 минут, пока оно не приобретет лёгкий румянец.

Подача

Охладите готовое печенье перед подачей, чтобы джем в центре застыл. Подавайте курабье с чаем, кофе или молоком.

Полезные советы:

Для аромата можно добавить немного ванильного сахара или щепотку корицы в тесто. Если у вас нет кондитерского мешка, можно формировать печенье руками, скатывая небольшие шарики и делая углубления пальцем. Используйте только густое варенье или джем, чтобы оно не вытекло во время выпекания.

Уточнения

Курабье́ — восточная сладость в виде песочного печенья.



