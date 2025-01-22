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Нежное Курабье: идеально для домашнего чаепития

Еда

Курабье — это классическое печенье, которое поражает своей нежной текстурой и тонким вкусом. С легкой сладостью и ароматным джемом в центре, оно станет любимым лакомством для всей семьи.

Курабье
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Курабье

Ингредиенты:

  • Мука — 140 г
  • Сахарная пудра — 50 г
  • Сливочное масло — 90 г
  • Яичный белок — 35-37 г (из одного яйца категории С0)
  • Сода — &frac12 ч. л.
  • Густое варенье или джем — по желанию

Пошаговое приготовление:

Приготовьте тесто

  • Размягчите сливочное масло до состояния подтаявшего.
  • Взбейте масло с сахарной пудрой на высокой скорости миксером, пока масса не станет пышной.
  • Добавьте яичный белок и перемешайте на средней скорости до однородности.
  • Постепенно всыпьте просеянную муку с содой, замесив густое тесто.

Формируем печенье

  • Переложите тесто в кондитерский мешок с фигурной насадкой.
  • Отсаживайте небольшие порции теста на пергамент или фольгу, оставляя расстояние между заготовками.

Добавляем начинку

  • С помощью ложки, смоченной холодной водой, сделайте небольшие углубления в центре каждого печенья.
  • Наполните углубления густым вареньем или джемом.

Выпекаем

  • Разогрейте духовку до 200°C.
  • Выпекайте печенье 10-15 минут, пока оно не приобретет лёгкий румянец.

Подача

  • Охладите готовое печенье перед подачей, чтобы джем в центре застыл. Подавайте курабье с чаем, кофе или молоком.

Полезные советы:

  1. Для аромата можно добавить немного ванильного сахара или щепотку корицы в тесто.
  2. Если у вас нет кондитерского мешка, можно формировать печенье руками, скатывая небольшие шарики и делая углубления пальцем.
  3. Используйте только густое варенье или джем, чтобы оно не вытекло во время выпекания.

Уточнения

Курабье́ — восточная сладость в виде песочного печенья.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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