Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день

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3:07
Еда

Углеводы — основной источник энергии для нашего организма. Но важно понимать, что не все углеводы одинаково полезны. Диетологи разделяют их на две категории: быстрые (простые) и медленные (сложные). Знание различий между ними поможет вам правильно сбалансировать свой рацион и улучшить здоровье.

Полезные продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Полезные продукты

Разница между быстрыми и медленными углеводами

Быстрые углеводы

Эти вещества быстро усваиваются организмом, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови и столь же резкое его падение. Это приводит к быстрой потере энергии и чувству голода.

Примеры продуктов:

  • Сладости и кондитерские изделия.
  • Белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта.
  • Газированные напитки и пакетированные соки.
  • Фастфуд и блюда быстрого приготовления.

Медленные углеводы

Они усваиваются медленно, обеспечивая организм длительной энергией и чувством сытости. Такие углеводы содержат пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и поддерживают уровень сахара в крови стабильным.

Примеры продуктов:

  • Овсянка длительной варки, гречка, бурый рис, булгур.
  • Цельнозерновая мука и изделия из неё.
  • Овощи (капуста, спаржа, кабачки, морковь, картофель).
  • Бобовые (чечевица, фасоль, нут).
  • Фрукты, ягоды, орехи и семена.

Почему медленные углеводы полезнее

Улучшение пищеварения
Пищевые волокна, содержащиеся в медленных углеводах, нормализуют работу кишечника, выводят "плохой" холестерин и поддерживают здоровую микрофлору.

Продолжительное насыщение
Такие углеводы медленно расщепляются, давая ощущение сытости на длительное время.

Стабильный уровень сахара в крови
Продукты с низким гликемическим индексом не вызывают резких скачков инсулина, что особенно важно для поддержания энергии и предотвращения переедания.

Качество сна
Эксперты отметили, что употребление сложных углеводов за 3-4 часа до сна стимулирует выработку мелатонина, улучшая засыпание и общий сон.

Ключевые источники медленных углеводов

  1. Крупы и цельнозерновые продукты:
    Овсянка длительной варки, бурый рис, гречка, перловка.
  2. Овощи и зелень:
    Капуста, спаржа, огурцы, сельдерей, морковь, кабачки.
  3. Бобовые:
    Чечевица, фасоль, нут.
  4. Фрукты и ягоды:
    Яблоки, груши, черника, малина.
  5. Семена и орехи:
    Миндаль, грецкий орех, семена льна и чиа.

Как заменить быстрые углеводы на медленные

  1. Вместо белого хлеба выбирайте цельнозерновой.
  2. Замените сладкие завтраки на каши из цельных круп.
  3. Газировку замените на минеральную воду с лимоном или ягодами.
  4. Вместо фастфуда готовьте блюда из овощей и бобовых.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. 
 

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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