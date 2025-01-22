Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день

Углеводы — основной источник энергии для нашего организма. Но важно понимать, что не все углеводы одинаково полезны. Диетологи разделяют их на две категории: быстрые (простые) и медленные (сложные). Знание различий между ними поможет вам правильно сбалансировать свой рацион и улучшить здоровье.
Эти вещества быстро усваиваются организмом, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови и столь же резкое его падение. Это приводит к быстрой потере энергии и чувству голода.
Примеры продуктов:
Они усваиваются медленно, обеспечивая организм длительной энергией и чувством сытости. Такие углеводы содержат пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и поддерживают уровень сахара в крови стабильным.
Примеры продуктов:
Улучшение пищеварения
Пищевые волокна, содержащиеся в медленных углеводах, нормализуют работу кишечника, выводят "плохой" холестерин и поддерживают здоровую микрофлору.
Продолжительное насыщение
Такие углеводы медленно расщепляются, давая ощущение сытости на длительное время.
Стабильный уровень сахара в крови
Продукты с низким гликемическим индексом не вызывают резких скачков инсулина, что особенно важно для поддержания энергии и предотвращения переедания.
Качество сна
Эксперты отметили, что употребление сложных углеводов за 3-4 часа до сна стимулирует выработку мелатонина, улучшая засыпание и общий сон.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.
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