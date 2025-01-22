Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Углеводы — основной источник энергии для нашего организма. Но важно понимать, что не все углеводы одинаково полезны. Диетологи разделяют их на две категории: быстрые (простые) и медленные (сложные). Знание различий между ними поможет вам правильно сбалансировать свой рацион и улучшить здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Разница между быстрыми и медленными углеводами

Быстрые углеводы

Эти вещества быстро усваиваются организмом, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови и столь же резкое его падение. Это приводит к быстрой потере энергии и чувству голода.

Примеры продуктов:

Сладости и кондитерские изделия.

Белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта.

Газированные напитки и пакетированные соки.

Фастфуд и блюда быстрого приготовления.

Медленные углеводы

Они усваиваются медленно, обеспечивая организм длительной энергией и чувством сытости. Такие углеводы содержат пищевые волокна, которые улучшают пищеварение и поддерживают уровень сахара в крови стабильным.

Примеры продуктов:

Овсянка длительной варки, гречка, бурый рис, булгур.

Цельнозерновая мука и изделия из неё.

Овощи (капуста, спаржа, кабачки, морковь, картофель).

Бобовые (чечевица, фасоль, нут).

Фрукты, ягоды, орехи и семена.

Почему медленные углеводы полезнее

Улучшение пищеварения

Пищевые волокна, содержащиеся в медленных углеводах, нормализуют работу кишечника, выводят "плохой" холестерин и поддерживают здоровую микрофлору.

Продолжительное насыщение

Такие углеводы медленно расщепляются, давая ощущение сытости на длительное время.

Стабильный уровень сахара в крови

Продукты с низким гликемическим индексом не вызывают резких скачков инсулина, что особенно важно для поддержания энергии и предотвращения переедания.

Качество сна

Эксперты отметили, что употребление сложных углеводов за 3-4 часа до сна стимулирует выработку мелатонина, улучшая засыпание и общий сон.

Ключевые источники медленных углеводов

Крупы и цельнозерновые продукты:

Овсянка длительной варки, бурый рис, гречка, перловка. Овощи и зелень:

Капуста, спаржа, огурцы, сельдерей, морковь, кабачки. Бобовые:

Чечевица, фасоль, нут. Фрукты и ягоды:

Яблоки, груши, черника, малина. Семена и орехи:

Миндаль, грецкий орех, семена льна и чиа.

Как заменить быстрые углеводы на медленные

Вместо белого хлеба выбирайте цельнозерновой. Замените сладкие завтраки на каши из цельных круп. Газировку замените на минеральную воду с лимоном или ягодами. Вместо фастфуда готовьте блюда из овощей и бобовых.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.



