Топ напитков, которые препятствуют снижению веса

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Процесс похудения — это не только снижение калорийности блюд, но и отказ от определённых напитков, которые могут мешать достижению результата. Особенно сложно бороться с висцеральным жиром, который накапливается вокруг внутренних органов. Эксперты выделили напитки, которых стоит избегать, чтобы ускорить процесс похудения и сохранить здоровье.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

1. Газированные напитки

Почему вредны:

Газировка содержит огромное количество сахара — до 300 г добавленного сахара на литр. Углеводы из таких напитков быстро повышают уровень инсулина, вызывая скачки сахара в крови, что ведёт к накоплению жира.

Альтернатива:

Вместо сладкой газировки пейте минеральную воду с дольками лимона, лайма, свежих ягод или мяты. Это полезно и освежающе.

2. Сладкий кофе

Почему вреден:

Напитки на основе кофе с добавлением молока, сиропов, взбитых сливок и сахара — например, латте, капучино или бамбл — содержат множество скрытых калорий, насыщенных жиров и сахара.

Альтернатива:

Ограничьтесь чёрным кофе или добавьте немного нежирного молока и корицы для вкуса.

3. Молочные коктейли

Почему вредны:

Молочные коктейли с мороженым или сладкими добавками могут содержать до половины суточной нормы калорий. Такие напитки стимулируют накопление висцерального жира из-за высокой калорийности и большого количества сахара.

Альтернатива:

Приготовьте смузи из нежирного йогурта и свежих фруктов без сахара. Это полезно и вкусно.

4. Алкоголь

Почему вреден:

Алкоголь калориен, особенно сладкие коктейли, и стимулирует аппетит, что часто приводит к перееданию. Кроме того, он замедляет метаболизм, что мешает сжигать жир.

Альтернатива:

Вместо алкоголя выбирайте несладкий травяной чай или воду с цитрусовыми. Если всё же хочется чего-то особенного, можно выпить бокал сухого вина, но не чаще раза в неделю.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



