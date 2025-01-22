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Топ напитков, которые препятствуют снижению веса

2:08
Еда

Процесс похудения — это не только снижение калорийности блюд, но и отказ от определённых напитков, которые могут мешать достижению результата. Особенно сложно бороться с висцеральным жиром, который накапливается вокруг внутренних органов. Эксперты выделили напитки, которых стоит избегать, чтобы ускорить процесс похудения и сохранить здоровье.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

1. Газированные напитки

Почему вредны:
Газировка содержит огромное количество сахара — до 300 г добавленного сахара на литр. Углеводы из таких напитков быстро повышают уровень инсулина, вызывая скачки сахара в крови, что ведёт к накоплению жира.

Альтернатива:
Вместо сладкой газировки пейте минеральную воду с дольками лимона, лайма, свежих ягод или мяты. Это полезно и освежающе.

2. Сладкий кофе

Почему вреден:
Напитки на основе кофе с добавлением молока, сиропов, взбитых сливок и сахара — например, латте, капучино или бамбл — содержат множество скрытых калорий, насыщенных жиров и сахара.

Альтернатива:
Ограничьтесь чёрным кофе или добавьте немного нежирного молока и корицы для вкуса.

3. Молочные коктейли

Почему вредны:
Молочные коктейли с мороженым или сладкими добавками могут содержать до половины суточной нормы калорий. Такие напитки стимулируют накопление висцерального жира из-за высокой калорийности и большого количества сахара.

Альтернатива:
Приготовьте смузи из нежирного йогурта и свежих фруктов без сахара. Это полезно и вкусно.

4. Алкоголь

Почему вреден:
Алкоголь калориен, особенно сладкие коктейли, и стимулирует аппетит, что часто приводит к перееданию. Кроме того, он замедляет метаболизм, что мешает сжигать жир.

Альтернатива:
Вместо алкоголя выбирайте несладкий травяной чай или воду с цитрусовыми. Если всё же хочется чего-то особенного, можно выпить бокал сухого вина, но не чаще раза в неделю.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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