Этот ужин ухудшает ваш сон: что не так с салатами

Овощные салаты кажутся идеальным выбором для лёгкого ужина, но эксперты предупреждают, что не всё так просто. Доктор Максимилиан Шуберт в интервью Vogue рассказал, почему стоит избегать салатов из свежих овощей во второй половине дня.
Трудности с перевариванием клетчатки
Вечером пищеварительная система замедляется, и организм с трудом справляется с большим количеством пищевых волокон, содержащихся в сырых овощах.
Это может привести к:
Доктор Шуберт утверждает, что не только овощи, но и другие сырые продукты — орехи и фрукты — могут перегружать желудок, вызывая чувство тяжести.
Диетолог Ирина Попова предложила отличное решение: заменить сырые овощи на приготовленные. Это помогает сохранить полезные вещества, но делает пищу легче для переваривания.
Рекомендуемые варианты:
Методы приготовления:
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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