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Этот ужин ухудшает ваш сон: что не так с салатами

1:21
Еда

Овощные салаты кажутся идеальным выбором для лёгкого ужина, но эксперты предупреждают, что не всё так просто. Доктор Максимилиан Шуберт в интервью Vogue рассказал, почему стоит избегать салатов из свежих овощей во второй половине дня.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

В чём проблема вечерних салатов

Трудности с перевариванием клетчатки
Вечером пищеварительная система замедляется, и организм с трудом справляется с большим количеством пищевых волокон, содержащихся в сырых овощах.

Это может привести к:

  • Вздутию.
  • Дискомфорту в животе.
  • Плохому качеству сна.
  • Сырые продукты вечером

Доктор Шуберт утверждает, что не только овощи, но и другие сырые продукты — орехи и фрукты — могут перегружать желудок, вызывая чувство тяжести.

Чем заменить салат

Диетолог Ирина Попова предложила отличное решение: заменить сырые овощи на приготовленные. Это помогает сохранить полезные вещества, но делает пищу легче для переваривания.

Рекомендуемые варианты:

  • Брокколи.
  • Цветная капуста.
  • Зеленая фасоль.
  • Спаржа.
  • Батат.

Методы приготовления:

  • На пару — сохраняет максимум витаминов.
  • Тушение — добавляет насыщенный вкус без лишнего масла.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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