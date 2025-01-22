Этот ужин ухудшает ваш сон: что не так с салатами

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные салаты кажутся идеальным выбором для лёгкого ужина, но эксперты предупреждают, что не всё так просто. Доктор Максимилиан Шуберт в интервью Vogue рассказал, почему стоит избегать салатов из свежих овощей во второй половине дня.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Овощной салат

В чём проблема вечерних салатов

Трудности с перевариванием клетчатки

Вечером пищеварительная система замедляется, и организм с трудом справляется с большим количеством пищевых волокон, содержащихся в сырых овощах.

Это может привести к:

Вздутию.

Дискомфорту в животе.

Плохому качеству сна.

Сырые продукты вечером

Доктор Шуберт утверждает, что не только овощи, но и другие сырые продукты — орехи и фрукты — могут перегружать желудок, вызывая чувство тяжести.

Чем заменить салат

Диетолог Ирина Попова предложила отличное решение: заменить сырые овощи на приготовленные. Это помогает сохранить полезные вещества, но делает пищу легче для переваривания.

Рекомендуемые варианты:

Брокколи.

Цветная капуста.

Зеленая фасоль.

Спаржа.

Батат.

Методы приготовления:

На пару — сохраняет максимум витаминов.

Тушение — добавляет насыщенный вкус без лишнего масла.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



