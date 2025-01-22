Холодильник убивает вкус: какие продукты портятся от холода

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодильник давно стал привычным местом для хранения большинства продуктов. Однако некоторые из них теряют свои свойства, портятся быстрее или становятся непригодными к употреблению в условиях холода и высокой влажности. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты лучше не хранить в холодильнике и как поступать с ними правильно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Полки холодильника

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике:

Яйца

Ошибка: Хранение в коробке внутри холодильника.

Правильный способ: Переложите яйца в дверцу холодильника. Если решили помыть их от микроорганизмов, используйте продукт в ближайшие дни, так как повреждается естественная защитная пленка.

Бананы

Ошибка: Помещение бананов в холодильник приводит к потемнению кожуры и потере вкуса.

Правильный способ: Храните бананы при комнатной температуре. Для замедления созревания перевяжите хвостик плодов полиэтиленовым пакетом.

Помидоры

Ошибка: В холодильнике томаты теряют текстуру и вкус.

Правильный способ: Храните их в тёмном и сухом месте при комнатной температуре.

Сыр

Ошибка: После вскрытия упаковки сыр оставляют без защиты, из-за чего он засыхает, впитывает запахи и может размокнуть.

Правильный способ: Храните сыр в герметичном контейнере или оберните пищевой плёнкой.

Почему холодильник не подходит для некоторых продуктов

Низкие температуры

Ухудшают текстуру, вкус и питательные свойства некоторых фруктов и овощей. Высокая влажность

Способствует появлению плесени или размоканию продуктов. Ускорение порчи

Некоторые плоды, такие как бананы, быстрее портятся при контакте с холодным воздухом.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.

