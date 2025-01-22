Холодильник убивает вкус: какие продукты портятся от холода

Холодильник давно стал привычным местом для хранения большинства продуктов. Однако некоторые из них теряют свои свойства, портятся быстрее или становятся непригодными к употреблению в условиях холода и высокой влажности. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты лучше не хранить в холодильнике и как поступать с ними правильно.
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Полки холодильника
Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике:
Яйца
Ошибка: Хранение в коробке внутри холодильника.
Правильный способ: Переложите яйца в дверцу холодильника. Если решили помыть их от микроорганизмов, используйте продукт в ближайшие дни, так как повреждается естественная защитная пленка.
Бананы
Ошибка: Помещение бананов в холодильник приводит к потемнению кожуры и потере вкуса.
Правильный способ: Храните бананы при комнатной температуре. Для замедления созревания перевяжите хвостик плодов полиэтиленовым пакетом.
Помидоры
Ошибка: В холодильнике томаты теряют текстуру и вкус.
Правильный способ: Храните их в тёмном и сухом месте при комнатной температуре.
Сыр
Ошибка: После вскрытия упаковки сыр оставляют без защиты, из-за чего он засыхает, впитывает запахи и может размокнуть.
Правильный способ: Храните сыр в герметичном контейнере или оберните пищевой плёнкой.
Почему холодильник не подходит для некоторых продуктов
Низкие температуры Ухудшают текстуру, вкус и питательные свойства некоторых фруктов и овощей.
Высокая влажность Способствует появлению плесени или размоканию продуктов.
Ускорение порчи Некоторые плоды, такие как бананы, быстрее портятся при контакте с холодным воздухом.
Уточнения
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.