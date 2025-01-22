Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день

Холодильник убивает вкус: какие продукты портятся от холода

1:49
Еда

Холодильник давно стал привычным местом для хранения большинства продуктов. Однако некоторые из них теряют свои свойства, портятся быстрее или становятся непригодными к употреблению в условиях холода и высокой влажности. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты лучше не хранить в холодильнике и как поступать с ними правильно.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике:

Яйца

  • Ошибка: Хранение в коробке внутри холодильника.
  • Правильный способ: Переложите яйца в дверцу холодильника. Если решили помыть их от микроорганизмов, используйте продукт в ближайшие дни, так как повреждается естественная защитная пленка.

Бананы

  • Ошибка: Помещение бананов в холодильник приводит к потемнению кожуры и потере вкуса.
  • Правильный способ: Храните бананы при комнатной температуре. Для замедления созревания перевяжите хвостик плодов полиэтиленовым пакетом.

Помидоры

  • Ошибка: В холодильнике томаты теряют текстуру и вкус.
  • Правильный способ: Храните их в тёмном и сухом месте при комнатной температуре.

Сыр

  • Ошибка: После вскрытия упаковки сыр оставляют без защиты, из-за чего он засыхает, впитывает запахи и может размокнуть.
  • Правильный способ: Храните сыр в герметичном контейнере или оберните пищевой плёнкой.

Почему холодильник не подходит для некоторых продуктов

  1. Низкие температуры
    Ухудшают текстуру, вкус и питательные свойства некоторых фруктов и овощей.
  2. Высокая влажность
    Способствует появлению плесени или размоканию продуктов.
  3. Ускорение порчи
    Некоторые плоды, такие как бананы, быстрее портятся при контакте с холодным воздухом.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Садоводство, цветоводство
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Последние материалы
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
В США рассказали о плане Трампа по "запечатыванию" внешних границ страны
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.