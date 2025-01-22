Курочка с апельсином и клюквой: секрет идеального маринада

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Изысканный рецепт курицы в кисло-сладком маринаде из клюквы и апельсина станет настоящим украшением любого стола. Это блюдо сочетает яркий аромат цитрусов, сладость мёда и легкую кислинку клюквы. Простое в приготовлении, оно порадует своей сочностью и насыщенным вкусом.

Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица

Ингредиенты:

Клюква — 100 г

Филе бедра курицы на кости — 6 шт.

Апельсины — 2 шт.

Мёд — 1,5 ст. л.

Розмарин — 2 веточки

Соль — 1,5 ч. л. (без горки)

Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте маринад

В блендере измельчите клюкву вместе с соком одного апельсина и мёдом. Добавьте соль и чёрный перец, чтобы сбалансировать вкус.

Замаринуйте курицу

Выложите филе бедра в глубокую миску.

Залейте курицу приготовленным маринадом, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.

Оставьте мариноваться минимум на 1 час (лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).

Первый этап запекания

Разогрейте духовку до 200°C.

Выложите замаринованную курицу в форму для запекания.

Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут.

Второй этап запекания

Снимите фольгу. Между кусочками курицы выложите дольки второго апельсина.

Посыпьте курицу оставшейся клюквой и добавьте веточки розмарина.

Запекайте ещё 30 минут при той же температуре с режимом конвекции, чтобы курочка приобрела аппетитную корочку.

Финальные штрихи

Во время запекания поливайте курицу выделившимся соком, чтобы она оставалась сочной.

Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежими дольками апельсина и зеленью.

Советы:

Если хотите более выраженный аромат, можно добавить в маринад немного цедры апельсина. Для пикантности можно добавить в маринад щепотку молотого имбиря или корицы.

Подача:

Курочка в клюквенно-апельсиновом маринаде идеально сочетается с гарниром из риса, булгура или картофеля. Также можно подать с зелёным салатом или запечёнными овощами.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



