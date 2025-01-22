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Курочка с апельсином и клюквой: секрет идеального маринада

2:24
Еда

Изысканный рецепт курицы в кисло-сладком маринаде из клюквы и апельсина станет настоящим украшением любого стола. Это блюдо сочетает яркий аромат цитрусов, сладость мёда и легкую кислинку клюквы. Простое в приготовлении, оно порадует своей сочностью и насыщенным вкусом.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Ингредиенты:

  • Клюква — 100 г
  • Филе бедра курицы на кости — 6 шт.
  • Апельсины — 2 шт.
  • Мёд — 1,5 ст. л.
  • Розмарин — 2 веточки
  • Соль — 1,5 ч. л. (без горки)
  • Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Приготовьте маринад

  • В блендере измельчите клюкву вместе с соком одного апельсина и мёдом. Добавьте соль и чёрный перец, чтобы сбалансировать вкус.

Замаринуйте курицу

  • Выложите филе бедра в глубокую миску.
  • Залейте курицу приготовленным маринадом, тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл мясо.
  • Оставьте мариноваться минимум на 1 час (лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).

Первый этап запекания

  • Разогрейте духовку до 200°C.
  • Выложите замаринованную курицу в форму для запекания.
  • Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут.

Второй этап запекания

  • Снимите фольгу. Между кусочками курицы выложите дольки второго апельсина.
  • Посыпьте курицу оставшейся клюквой и добавьте веточки розмарина.
  • Запекайте ещё 30 минут при той же температуре с режимом конвекции, чтобы курочка приобрела аппетитную корочку.

Финальные штрихи

  • Во время запекания поливайте курицу выделившимся соком, чтобы она оставалась сочной.
  • Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежими дольками апельсина и зеленью.

Советы:

  1. Если хотите более выраженный аромат, можно добавить в маринад немного цедры апельсина.
  2. Для пикантности можно добавить в маринад щепотку молотого имбиря или корицы.

Подача:

Курочка в клюквенно-апельсиновом маринаде идеально сочетается с гарниром из риса, булгура или картофеля. Также можно подать с зелёным салатом или запечёнными овощами.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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