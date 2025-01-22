Курочка с апельсином и клюквой: секрет идеального маринада

Изысканный рецепт курицы в кисло-сладком маринаде из клюквы и апельсина станет настоящим украшением любого стола. Это блюдо сочетает яркий аромат цитрусов, сладость мёда и легкую кислинку клюквы. Простое в приготовлении, оно порадует своей сочностью и насыщенным вкусом.
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица
Ингредиенты:
Клюква — 100 г
Филе бедра курицы на кости — 6 шт.
Апельсины — 2 шт.
Мёд — 1,5 ст. л.
Розмарин — 2 веточки
Соль — 1,5 ч. л. (без горки)
Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Приготовьте маринад
В блендере измельчите клюкву вместе с соком одного апельсина и мёдом. Добавьте соль и чёрный перец, чтобы сбалансировать вкус.
Оставьте мариноваться минимум на 1 час (лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).
Первый этап запекания
Разогрейте духовку до 200°C.
Выложите замаринованную курицу в форму для запекания.
Накройте форму фольгой и запекайте 30 минут.
Второй этап запекания
Снимите фольгу. Между кусочками курицы выложите дольки второго апельсина.
Посыпьте курицу оставшейся клюквой и добавьте веточки розмарина.
Запекайте ещё 30 минут при той же температуре с режимом конвекции, чтобы курочка приобрела аппетитную корочку.
Финальные штрихи
Во время запекания поливайте курицу выделившимся соком, чтобы она оставалась сочной.
Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежими дольками апельсина и зеленью.
Советы:
Если хотите более выраженный аромат, можно добавить в маринад немного цедры апельсина.
Для пикантности можно добавить в маринад щепотку молотого имбиря или корицы.
Подача:
Курочка в клюквенно-апельсиновом маринаде идеально сочетается с гарниром из риса, булгура или картофеля. Также можно подать с зелёным салатом или запечёнными овощами.
Уточнения
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.