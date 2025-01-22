Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то сладкого, но полезного, этот десерт станет вашим спасением. Он сочетает натуральные ингредиенты, минимальное количество сахара и потрясающий вкус. Подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого удовольствия.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain десерт в стакане

Ингредиенты:

Овсяное печенье или орешки — 50-70 г

Греческий или кокосовый йогурт — 200 г

Бананы или другие фрукты/ягоды — 1-2 шт.

Как приготовить:

Первый слой:

Измельчите овсяное печенье или орешки в блендере до состояния мелкой крошки. Выложите слой на дно стакана или миски.

Второй слой:

Добавьте греческий или кокосовый йогурт. Равномерно распределите его поверх первого слоя.

Третий слой:

Нарежьте бананы кружочками или используйте другие сладкие фрукты (например, клубнику, манго, киви). Выложите сверху.

Украсьте (по желанию):

Добавьте щепотку корицы, кокосовую стружку или капельку мёда для усиления вкуса.

Почему это вкусно и полезно

Овсяное печенье и орешки дают текстуру и полезные углеводы.

Йогурт обеспечивает белок и приятную сливочную основу.

Фрукты и ягоды добавляют натуральную сладость и витамины.

Варианты:

Замените овсяное печенье на гранолу для большего хруста.

Используйте замороженные ягоды для освежающего эффекта.

Добавьте ложку арахисовой пасты или шоколадную стружку для необычного вкуса.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах



