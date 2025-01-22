Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт

Если хочется чего-то сладкого, но полезного, этот десерт станет вашим спасением. Он сочетает натуральные ингредиенты, минимальное количество сахара и потрясающий вкус. Подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого удовольствия.
Первый слой:
Измельчите овсяное печенье или орешки в блендере до состояния мелкой крошки. Выложите слой на дно стакана или миски.
Второй слой:
Добавьте греческий или кокосовый йогурт. Равномерно распределите его поверх первого слоя.
Третий слой:
Нарежьте бананы кружочками или используйте другие сладкие фрукты (например, клубнику, манго, киви). Выложите сверху.
Украсьте (по желанию):
Добавьте щепотку корицы, кокосовую стружку или капельку мёда для усиления вкуса.
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах
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