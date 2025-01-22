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Что приготовить из йогурта и овсяного печенья? Узнайте рецепт

1:39
Еда

Если хочется чего-то сладкого, но полезного, этот десерт станет вашим спасением. Он сочетает натуральные ингредиенты, минимальное количество сахара и потрясающий вкус. Подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от сладкого удовольствия.

десерт в стакане
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
десерт в стакане

Ингредиенты:

  • Овсяное печенье или орешки — 50-70 г
  • Греческий или кокосовый йогурт — 200 г
  • Бананы или другие фрукты/ягоды — 1-2 шт.

Как приготовить:

Первый слой:

Измельчите овсяное печенье или орешки в блендере до состояния мелкой крошки. Выложите слой на дно стакана или миски.

Второй слой:

Добавьте греческий или кокосовый йогурт. Равномерно распределите его поверх первого слоя.

Третий слой:

Нарежьте бананы кружочками или используйте другие сладкие фрукты (например, клубнику, манго, киви). Выложите сверху.

Украсьте (по желанию):

Добавьте щепотку корицы, кокосовую стружку или капельку мёда для усиления вкуса.

Почему это вкусно и полезно

  • Овсяное печенье и орешки дают текстуру и полезные углеводы.
  • Йогурт обеспечивает белок и приятную сливочную основу.
  • Фрукты и ягоды добавляют натуральную сладость и витамины.

Варианты:

  • Замените овсяное печенье на гранолу для большего хруста.
  • Используйте замороженные ягоды для освежающего эффекта.
  • Добавьте ложку арахисовой пасты или шоколадную стружку для необычного вкуса.

Уточнения

Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты). Обычно их подают в ресторанах
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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