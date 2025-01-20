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Слива или чернослив: что полезнее для организма по мнению диетолога Гинзбурга

1:16
Еда

Почему сливы должны стать неотъемлемой частью вашего рациона? Потому что это истинный король среди фруктов, утверждает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Во время передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнул, что сливы богаты антиоксидантами, а также содержат кверцетин, который защищает организм от атеросклероза. Кроме того, они полны витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья.

Эти удивительные фрукты помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови, способствуют замедлению процессов старения, облегчают запоры, уменьшают воспалительные процессы и оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Для получения всех их полезных свойств достаточно употреблять хотя бы один стакан слив в день.

И что насчет чернослива? Этот вопрос, безусловно, может возникнуть у многих. Несмотря на то, что сливы — это сезонный продукт, по словам диетолога, сушеные сливы сохраняют все свои полезные качества. В высушенном виде они содержат достаточное количество клетчатки, калия и магния, что делает их отличным выбором для поддержания здоровья.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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