Полезен ли тайский суп? Правда о том-яме, которую вы не знали

Тайская кухня завоевала сердца россиян своей экзотикой и богатством вкусов, а том-ям стал одним из самых популярных ее блюд. Этот суп, включенный в список наследия ЮНЕСКО, сочетает насыщенный вкус и пользу. Но, как отмечают специалисты, даже у столь "титулованного" блюда есть свои недостатки.
На первый взгляд, том-ям кажется идеальным выбором:
По словам диетолога Натальи Павлюк, главный недостаток том-яма — это его основа на кокосовом молоке.
"Кокосовое молоко, несмотря на растительное происхождение, богато насыщенными жирами. Людям с нарушением липидного обмена, повышенным холестерином или болезнями сердца нужно быть осторожными с такими продуктами", — рассказала специалист.
Тайская кухня славится насыщенными вкусами, что иногда связано с избытком соли, соевого соуса или пасты чили.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.
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