Полезен ли тайский суп? Правда о том-яме, которую вы не знали

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Тайская кухня завоевала сердца россиян своей экзотикой и богатством вкусов, а том-ям стал одним из самых популярных ее блюд. Этот суп, включенный в список наследия ЮНЕСКО, сочетает насыщенный вкус и пользу. Но, как отмечают специалисты, даже у столь "титулованного" блюда есть свои недостатки.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain том-ям

Польза том-яма

На первый взгляд, том-ям кажется идеальным выбором:

Богат витаминами и минералами благодаря использованию свежих трав, специй и морепродуктов.

Низкая калорийность делает его подходящим для тех, кто следит за весом.

Обилие специй стимулирует обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Минусы том-яма: мнение диетолога

По словам диетолога Натальи Павлюк, главный недостаток том-яма — это его основа на кокосовом молоке.

"Кокосовое молоко, несмотря на растительное происхождение, богато насыщенными жирами. Людям с нарушением липидного обмена, повышенным холестерином или болезнями сердца нужно быть осторожными с такими продуктами", — рассказала специалист.

Дополнительные риски:

Морепродукты

Креветки и другие морепродукты, часто используемые в том-яме, также содержат холестерин.

Высокое содержание соли

Тайская кухня славится насыщенными вкусами, что иногда связано с избытком соли, соевого соуса или пасты чили.

Острые специи

Могут вызывать дискомфорт у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как есть том-ям без вреда

Ограничьте частоту употребления

Диетологи рекомендуют наслаждаться том-ямом не чаще 1 раза в неделю. Готовьте дома

Домашний том-ям позволяет контролировать количество соли, насыщенных жиров и выбирать качественные ингредиенты. Ищите замену кокосовому молоку

Для уменьшения жирности можно использовать смеси кокосового молока с водой или нежирное молоко. Выбирайте постные варианты

Вместо креветок или морепродуктов можно добавить курицу или овощи.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот.



