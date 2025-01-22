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Как избежать скачков сахара, если вы любите арбуз

2:06
Еда

Для людей с инсулинорезистентностью важно тщательно следить за своим рационом, так как даже привычные продукты могут провоцировать резкие скачки сахара в крови. Диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно употреблять арбуз и дыню, чтобы не навредить организму.

Арбуз и дыня
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбуз и дыня

Содержание сахара: чем опасны арбуз и дыня

Арбузы и дыни содержат от 5 до 8 граммов сахара на 100 граммов продукта. Это делает их сладкими, но не такими опасными, если употреблять их в умеренных количествах.

Рекомендованная норма: 200-300 г в день.

Проблемы начинаются при переедании: если съесть больше 500 г за раз, это может привести к резкому подъему уровня сахара и увеличению веса.

Почему важно соблюдать норму

По словам Марины Макиши:

"Если арбуза или дыни съедать больше, чем полкилограмма за раз, это незаметно приведет к набору веса. Продукты содержат не только сахар, но и калории, поэтому их количество нужно контролировать".

Людям с инсулинорезистентностью важно учитывать гликемическую нагрузку продуктов. Несмотря на то, что арбузы и дыни имеют средний гликемический индекс, их переедание способно спровоцировать скачки сахара, особенно при низкой физической активности.

Как включить арбуз и дыню в рацион?

Ешьте в первой половине дня

  • Это поможет организму эффективнее перерабатывать сахар и использовать его в качестве энергии.
  • Не сочетайте с другими углеводами
  • Лучше есть арбуз и дыню как отдельный перекус, а не в составе фруктового салата или десерта.

Контролируйте порции

  • 1-2 ломтика в день (200-300 г) — безопасная норма, особенно для тех, кто следит за уровнем сахара.

Обратите внимание на реакцию организма

  • Если после употребления этих ягод наблюдаются резкие скачки сахара или ухудшение самочувствия, лучше проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный  — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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