Как избежать скачков сахара, если вы любите арбуз

Для людей с инсулинорезистентностью важно тщательно следить за своим рационом, так как даже привычные продукты могут провоцировать резкие скачки сахара в крови. Диетолог Марина Макиша рассказала, как правильно употреблять арбуз и дыню, чтобы не навредить организму.
Арбузы и дыни содержат от 5 до 8 граммов сахара на 100 граммов продукта. Это делает их сладкими, но не такими опасными, если употреблять их в умеренных количествах.
Рекомендованная норма: 200-300 г в день.
Проблемы начинаются при переедании: если съесть больше 500 г за раз, это может привести к резкому подъему уровня сахара и увеличению веса.
По словам Марины Макиши:
"Если арбуза или дыни съедать больше, чем полкилограмма за раз, это незаметно приведет к набору веса. Продукты содержат не только сахар, но и калории, поэтому их количество нужно контролировать".
Людям с инсулинорезистентностью важно учитывать гликемическую нагрузку продуктов. Несмотря на то, что арбузы и дыни имеют средний гликемический индекс, их переедание способно спровоцировать скачки сахара, особенно при низкой физической активности.
Ешьте в первой половине дня
Контролируйте порции
Обратите внимание на реакцию организма
Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
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