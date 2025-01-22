Рецепт брускетт с карамелизированной грушей, который покорит всех

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Хотите приготовить изысканную закуску, которая порадует ваших гостей? Брускетты с сыром Бри и карамелизированной грушей — это идеальное сочетание сладости и сливочной текстуры. Эти небольшие тосты идеально подходят как для праздничного стола, так и для уютного вечера дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Брускетта

Что понадобится:

Багет — 1 шт.

Творожный сыр — 150 г.

Руккола — небольшая горсть.

Сыр Бри — 150-200 г.

Груша — 1-2 шт.

Сливочное масло — 20 г.

Сахар — 1-2 ст. л.

Грецкий орех — горсть (измельченный).

Как приготовить:

Подготовьте багет

Нарежьте багет на ломтики толщиной около 1 см. Обжарьте их на сухой сковороде или подрумяньте в духовке до хрустящей корочки.

Карамелизируйте грушу

Нарежьте грушу тонкими ломтиками.

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар.

Обжаривайте ломтики груши до золотистого цвета, пока они не станут мягкими и ароматными.

Соберите брускетты

Намажьте обжаренные ломтики багета творожным сыром.

Сверху выложите рукколу, ломтик сыра Бри и карамелизированную грушу.

Посыпьте каждую брускетту измельченным грецким орехом.

Подача

Подайте брускетты сразу, пока сыр Бри и груша слегка теплые. Их можно украсить каплей меда или бальзамического крема для дополнительного вкуса.

Почему это вкусно

Карамелизированная груша добавляет сладость и легкую кислинку. Сыр Бри обеспечивает сливочную текстуру и насыщенный вкус. Грецкий орех добавляет хрустящую нотку и насыщенность. Руккола придает блюду свежесть и баланс.

Совет:

Чтобы усилить вкус, подавайте брускетты с бокалом белого вина или просекко. Это идеальное дополнение к изысканной закуске.

Уточнения

Бруске́тта — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима.



