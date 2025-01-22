Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза питомцев: как домашние животные воспринимают своих хозяев
Неожиданный спад нефтеотгрузок из Усть-Луги: российская нефть перестала поступать на рынки
Чем заменить тренировки в спортзале: 3 эффективных альтернативы
Планета-гигант столкнулась с загадочной протопланетой
Простота и стиль: как выбрать вещи которые выглядят дорого
Быстрая помощь при тревоге: дыхательные техники, которые спасут вас от беспокойства
Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру
Листья декабриста краснеют: что скрывается за этим изменением
Водитель в центре: философия наклонённой панели BMW

Рецепт брускетт с карамелизированной грушей, который покорит всех

2:02
Еда

Хотите приготовить изысканную закуску, которая порадует ваших гостей? Брускетты с сыром Бри и карамелизированной грушей — это идеальное сочетание сладости и сливочной текстуры. Эти небольшие тосты идеально подходят как для праздничного стола, так и для уютного вечера дома.

Брускетта
Фото: commons.wikimedia.org by Lima Pix, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брускетта

Что понадобится:

  • Багет — 1 шт.
  • Творожный сыр — 150 г.
  • Руккола — небольшая горсть.
  • Сыр Бри — 150-200 г.
  • Груша — 1-2 шт.
  • Сливочное масло — 20 г.
  • Сахар — 1-2 ст. л.
  • Грецкий орех — горсть (измельченный).

Как приготовить:

Подготовьте багет

  • Нарежьте багет на ломтики толщиной около 1 см. Обжарьте их на сухой сковороде или подрумяньте в духовке до хрустящей корочки.

Карамелизируйте грушу

  • Нарежьте грушу тонкими ломтиками.
  • На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар.
  • Обжаривайте ломтики груши до золотистого цвета, пока они не станут мягкими и ароматными.

Соберите брускетты

  • Намажьте обжаренные ломтики багета творожным сыром.
  • Сверху выложите рукколу, ломтик сыра Бри и карамелизированную грушу.
  • Посыпьте каждую брускетту измельченным грецким орехом.

Подача

  • Подайте брускетты сразу, пока сыр Бри и груша слегка теплые. Их можно украсить каплей меда или бальзамического крема для дополнительного вкуса.

Почему это вкусно

  1. Карамелизированная груша добавляет сладость и легкую кислинку.
  2. Сыр Бри обеспечивает сливочную текстуру и насыщенный вкус.
  3. Грецкий орех добавляет хрустящую нотку и насыщенность.
  4. Руккола придает блюду свежесть и баланс.

Совет:

Чтобы усилить вкус, подавайте брускетты с бокалом белого вина или просекко. Это идеальное дополнение к изысканной закуске.

Уточнения

Бруске́тта — традиционное итальянское закусочное блюдо-антипасто и основное блюдо, обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное имя дали новорожденной сибирячке
Общество
Удивительное имя дали новорожденной сибирячке Аудио 
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Красота и стиль
Кроп-тренчи: главный модный хит весны Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Стирка без проблем: как использовать губку для удаления шерсти и волос
Дефицит федерального бюджета России в прошлом году составил 3,5 трлн рублей
Неожиданный секрет ухода: как водка оживляет комнатные растения
Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум
Биологический возраст: почему это важно и как его определить
Увековечить память: почему растет спрос на таксидермию питомцев
Как использовать прикуриватель на 100%: необычные идеи для автомобиля
Простая вещь, которая сделает ваш полёт комфортным
Что на самом деле означает гормональный фон: развенчиваем мифы
Как ошибки при стирке портят вашу стиральную машину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.