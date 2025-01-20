Вафли из детства: рецепт вкусного хрустящего десерта

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные и хрустящие вафли с мягкой начинкой — это вкус, знакомый каждому из нас. Такие деликатесы часто готовили наши мамы и бабушки в специальных вафельницах, и чаепитие с ними было настоящим праздником. Погрузиться в эти тёплые воспоминания сможет каждый, главное — следовать этому рецепту и насладиться процессом приготовления.

Фото: freepik вафли

Ингредиенты:

6 яиц

половина пачки сливочного маргарина

1 ч. л. разрыхлителя

0,5 стакана йогурта

1 ст. сахара

1,5 ст. муки

ванилин по вкусу

Способ приготовления:

Для начала нужно растопить маргарин. Затем взбить яйца с сахаром до образования белой пены. В подготовленную массу добавьте йогурт и маргарин, тщательно перемешайте, а затем постепенно введите муку с ванилином. Обратите внимание, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Теперь можно нагревать вафельницу и готовить ваш десерт. В качестве начинки подойдут варёная сгущенка, смесь чернослива и кураги или любой другой вариант на ваш вкус.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах. Тесто состоит из муки, яиц, сахара (в сладких вафлях) и сливок.

