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Вафли из детства: рецепт вкусного хрустящего десерта

1:13
Еда

Ароматные и хрустящие вафли с мягкой начинкой — это вкус, знакомый каждому из нас. Такие деликатесы часто готовили наши мамы и бабушки в специальных вафельницах, и чаепитие с ними было настоящим праздником. Погрузиться в эти тёплые воспоминания сможет каждый, главное — следовать этому рецепту и насладиться процессом приготовления.

вафли
Фото: freepik
вафли

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • половина пачки сливочного маргарина
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 0,5 стакана йогурта
  • 1 ст. сахара
  • 1,5 ст. муки
  • ванилин по вкусу

Способ приготовления:

Для начала нужно растопить маргарин. Затем взбить яйца с сахаром до образования белой пены.  В подготовленную массу добавьте йогурт и маргарин, тщательно перемешайте, а затем постепенно введите муку с ванилином. Обратите внимание, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Теперь можно нагревать вафельницу и готовить ваш десерт. В качестве начинки подойдут варёная сгущенка, смесь чернослива и кураги или любой другой вариант на ваш вкус.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах. Тесто состоит из муки, яиц, сахара (в сладких вафлях) и сливок.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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