Вафли из детства: рецепт вкусного хрустящего десерта

Ароматные и хрустящие вафли с мягкой начинкой — это вкус, знакомый каждому из нас. Такие деликатесы часто готовили наши мамы и бабушки в специальных вафельницах, и чаепитие с ними было настоящим праздником. Погрузиться в эти тёплые воспоминания сможет каждый, главное — следовать этому рецепту и насладиться процессом приготовления.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Для начала нужно растопить маргарин. Затем взбить яйца с сахаром до образования белой пены. В подготовленную массу добавьте йогурт и маргарин, тщательно перемешайте, а затем постепенно введите муку с ванилином. Обратите внимание, чтобы тесто не получилось слишком жидким. Теперь можно нагревать вафельницу и готовить ваш десерт. В качестве начинки подойдут варёная сгущенка, смесь чернослива и кураги или любой другой вариант на ваш вкус.
Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах. Тесто состоит из муки, яиц, сахара (в сладких вафлях) и сливок.
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