Мультиварка или пароварка: что идеально для вашей кухни

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

На современной кухне мультиварка и пароварка занимают почетное место, помогая готовить вкусные и полезные блюда. Однако эти устройства выполняют разные функции, и выбор между ними зависит от ваших предпочтений и стиля жизни.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Как работают мультиварка и пароварка

Пароварка предназначена исключительно для приготовления блюд на пару. Это позволяет сохранять максимум витаминов и натурального вкуса продуктов. Она идеально подходит для тех, кто придерживается здорового питания. Например, рыба и овощи, приготовленные в пароварке, сохраняют свою текстуру и аромат. Однако за процессом нужно следить, чтобы вода в резервуаре не выкипела.

Мультиварка, напротив, предлагает широкий спектр возможностей. Она может тушить, жарить, запекать, варить супы и даже готовить на пару. Автоматические программы позволяют задать нужный режим, температуру и время. Вам не придется постоянно следить за процессом — устройство сделает всё само. Например, вы можете потушить кролика или приготовить плов, занимаясь другими делами.

Почему выбрать пароварку

Если вы предпочитаете легкие и диетические блюда, пароварка станет отличным выбором. Она подходит для приготовления овощей, рыбы и даже диетических десертов. Отсутствие масла делает пищу не только полезной, но и низкокалорийной.

Однако пароварка имеет ограничения. Она предназначена только для одного способа готовки, и её функционал минимален. Зато простота использования и легкость в уходе делают это устройство отличным вариантом для тех, кто ценит натуральный вкус продуктов.

Чем хороша мультиварка

Мультиварка — это универсальный прибор, который заменяет несколько кухонных устройств. Она позволяет готовить блюда на любой вкус: супы, каши, жареную картошку, йогурты, запеканки и даже десерты. Возможность готовки на пару также есть, но для этого предусмотрены специальные режимы и аксессуары.

Основное преимущество мультиварки — автоматизация. Установив нужный режим, вы можете заниматься своими делами, пока еда готовится. Таймеры и функции поддержания тепла делают устройство незаменимым для семей с плотным графиком.

Что лучше выбрать

Выбор зависит от ваших потребностей:

Если вы готовите преимущественно диетические блюда, выбирайте пароварку.

Если вам нужна универсальность и вы хотите готовить самые разные блюда, выбирайте мультиварку.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.





