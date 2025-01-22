Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза питомцев: как домашние животные воспринимают своих хозяев
Неожиданный спад нефтеотгрузок из Усть-Луги: российская нефть перестала поступать на рынки
Чем заменить тренировки в спортзале: 3 эффективных альтернативы
Планета-гигант столкнулась с загадочной протопланетой
Простота и стиль: как выбрать вещи которые выглядят дорого
Быстрая помощь при тревоге: дыхательные техники, которые спасут вас от беспокойства
Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру
Листья декабриста краснеют: что скрывается за этим изменением
Водитель в центре: философия наклонённой панели BMW

Мультиварка или пароварка: что идеально для вашей кухни

2:43
Еда

На современной кухне мультиварка и пароварка занимают почетное место, помогая готовить вкусные и полезные блюда. Однако эти устройства выполняют разные функции, и выбор между ними зависит от ваших предпочтений и стиля жизни.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Как работают мультиварка и пароварка

Пароварка предназначена исключительно для приготовления блюд на пару. Это позволяет сохранять максимум витаминов и натурального вкуса продуктов. Она идеально подходит для тех, кто придерживается здорового питания. Например, рыба и овощи, приготовленные в пароварке, сохраняют свою текстуру и аромат. Однако за процессом нужно следить, чтобы вода в резервуаре не выкипела.

Мультиварка, напротив, предлагает широкий спектр возможностей. Она может тушить, жарить, запекать, варить супы и даже готовить на пару. Автоматические программы позволяют задать нужный режим, температуру и время. Вам не придется постоянно следить за процессом — устройство сделает всё само. Например, вы можете потушить кролика или приготовить плов, занимаясь другими делами.

Почему выбрать пароварку

Если вы предпочитаете легкие и диетические блюда, пароварка станет отличным выбором. Она подходит для приготовления овощей, рыбы и даже диетических десертов. Отсутствие масла делает пищу не только полезной, но и низкокалорийной.

Однако пароварка имеет ограничения. Она предназначена только для одного способа готовки, и её функционал минимален. Зато простота использования и легкость в уходе делают это устройство отличным вариантом для тех, кто ценит натуральный вкус продуктов.

Чем хороша мультиварка

Мультиварка — это универсальный прибор, который заменяет несколько кухонных устройств. Она позволяет готовить блюда на любой вкус: супы, каши, жареную картошку, йогурты, запеканки и даже десерты. Возможность готовки на пару также есть, но для этого предусмотрены специальные режимы и аксессуары.

Основное преимущество мультиварки — автоматизация. Установив нужный режим, вы можете заниматься своими делами, пока еда готовится. Таймеры и функции поддержания тепла делают устройство незаменимым для семей с плотным графиком.

Что лучше выбрать

Выбор зависит от ваших потребностей:

  • Если вы готовите преимущественно диетические блюда, выбирайте пароварку.
  • Если вам нужна универсальность и вы хотите готовить самые разные блюда, выбирайте мультиварку.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына
Шоу-бизнес
Отец Яниса Тиммы отреагировал на новости об исчезнувших снимках сына Аудио 
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья
Домашние животные
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака
Последние материалы
Глаза питомцев: как домашние животные воспринимают своих хозяев
Неожиданный спад нефтеотгрузок из Усть-Луги: российская нефть перестала поступать на рынки
Чем заменить тренировки в спортзале: 3 эффективных альтернативы
Планета-гигант столкнулась с загадочной протопланетой
Простота и стиль: как выбрать вещи которые выглядят дорого
Быстрая помощь при тревоге: дыхательные техники, которые спасут вас от беспокойства
Соседи для картофеля: с чем нельзя сажать популярную культуру
Листья декабриста краснеют: что скрывается за этим изменением
Водитель в центре: философия наклонённой панели BMW
Давление под контролем: как датчики в шинах экономят ваши деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.