Шведский стол: секрет успеха формата, который любят миллионы

Формат "шведского стола" давно стал символом гостеприимства и свободы выбора в ресторанах и гостиницах. Интересно, что это название укоренилось именно в России, хотя в большинстве стран мира подобный стиль подачи пищи называют buffet.
История шведского стола начинается в XVII веке в Северной Европе. В те времена на праздники и банкеты в Швеции накрывали столы с разнообразными закусками, чтобы гости могли самостоятельно выбирать блюда.
Такой подход:
Этот стиль обслуживания быстро завоевал популярность за пределами Швеции, став удобным, демократичным и универсальным форматом для любого мероприятия.
В большинстве стран Европы и Азии система питания известна как buffet (буфет), но в России слово "буфет" исторически связано с мебелью или зоной для легких перекусов, например, в театрах.
Название "шведский стол" оказалось понятнее для российских туристов, так как напрямую ассоциируется с известной скандинавской практикой обильного застолья.
Сегодня шведский стол — это больше, чем просто способ подачи еды. Он стал ритуалом, который позволяет каждому гостю почувствовать себя особенным. Формат остается популярным как в ресторанах и отелях, так и на крупных мероприятиях, от свадеб до бизнес-конференций.
Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете). Во многих странах подобный способ обслуживания называется буфетным.
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