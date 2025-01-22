Шведский стол: секрет успеха формата, который любят миллионы

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Формат "шведского стола" давно стал символом гостеприимства и свободы выбора в ресторанах и гостиницах. Интересно, что это название укоренилось именно в России, хотя в большинстве стран мира подобный стиль подачи пищи называют buffet.

Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шведский стол

Откуда взялся шведский стол

История шведского стола начинается в XVII веке в Северной Европе. В те времена на праздники и банкеты в Швеции накрывали столы с разнообразными закусками, чтобы гости могли самостоятельно выбирать блюда.

Такой подход:

Подчеркивал щедрость и гостеприимство хозяев.

Позволял гостям насладиться разнообразием угощений.

Этот стиль обслуживания быстро завоевал популярность за пределами Швеции, став удобным, демократичным и универсальным форматом для любого мероприятия.

Почему в России это "шведский стол", а не buffet?

В большинстве стран Европы и Азии система питания известна как buffet (буфет), но в России слово "буфет" исторически связано с мебелью или зоной для легких перекусов, например, в театрах.

Название "шведский стол" оказалось понятнее для российских туристов, так как напрямую ассоциируется с известной скандинавской практикой обильного застолья.

Что делает шведский стол таким популярным

Разнообразие

Гости могут выбрать блюда на свой вкус, от закусок до десертов. Экономия времени

Еда подается сразу, что сокращает время ожидания. Демократичность

Этот формат подходит как для массовых мероприятий, так и для небольших семейных праздников. Адаптивность

Шведский стол постоянно меняется, подстраиваясь под современные кулинарные тренды и диетические предпочтения.

Шведский стол сегодня

Сегодня шведский стол — это больше, чем просто способ подачи еды. Он стал ритуалом, который позволяет каждому гостю почувствовать себя особенным. Формат остается популярным как в ресторанах и отелях, так и на крупных мероприятиях, от свадеб до бизнес-конференций.

Уточнения

Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете). Во многих странах подобный способ обслуживания называется буфетным.

