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Этим рецептом рыбу точно не испортишь: нежный лосось с цитрусовым соусом

2:01
Еда

Лосось в апельсиновом соусе — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая удивит вас своим вкусом и простотой приготовления. Задумайтесь, как приятно порадовать своих близких удивительным ужином, который сочетает в себе нежный рыбий вкус и яркие цитрусовые ноты.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • Лосось (филе) — 500 г
  • Апельсины — 2 шт.
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Имбирь (свежий) — 1 см
  • Мед — 1 ст. ложка
  • Соевый соус — 2 ст. ложки
  • Зеленый лук для подачи

Приготовление

  • Подготовка рыбы: филе лосося тщательно промойте, обсушите и натрите солью и перцем. Убедитесь, что рыба была качественно подготовлена, чтобы избежать неприятных запахов.
  • Создание соуса: в небольшой кастрюле смешайте сок двух апельсинов, мед, соевый соус, тертый имбирь и мелко нарезанный чеснок. На среднем огне доведите смесь до кипения и варите до загустения.
  • Запекание: в сковороде с оливковым маслом обжарьте лосося на среднем огне, чтобы он подрумянился. Затем перенесите рыбу в форму для запекания, полейте приготовленным соусом и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.
  • Подача: готовый лосось украсьте нарезанным зеленым луком и подавайте с любимыми гарнирами. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.

Лосось в апельсиновом соусе — это не только красивое, но и полезное блюдо. Его легко готовить, а аромат и вкус удивят даже самых привередливых гурманов. Попробуйте сами, и вы поймете, почему это блюдо завоевало популярность у кулинаров по всему миру.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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