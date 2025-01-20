Этим рецептом рыбу точно не испортишь: нежный лосось с цитрусовым соусом

Лосось в апельсиновом соусе — это не просто блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая удивит вас своим вкусом и простотой приготовления. Задумайтесь, как приятно порадовать своих близких удивительным ужином, который сочетает в себе нежный рыбий вкус и яркие цитрусовые ноты.
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Лосось на тарелке
Ингредиенты
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:
Лосось (филе) — 500 г
Апельсины — 2 шт.
Соль и черный перец — по вкусу
Оливковое масло — 2 ст. ложки
Чеснок — 2 зубчика
Имбирь (свежий) — 1 см
Мед — 1 ст. ложка
Соевый соус — 2 ст. ложки
Зеленый лук для подачи
Приготовление
Подготовка рыбы: филе лосося тщательно промойте, обсушите и натрите солью и перцем. Убедитесь, что рыба была качественно подготовлена, чтобы избежать неприятных запахов.
Создание соуса: в небольшой кастрюле смешайте сок двух апельсинов, мед, соевый соус, тертый имбирь и мелко нарезанный чеснок. На среднем огне доведите смесь до кипения и варите до загустения.
Запекание: в сковороде с оливковым маслом обжарьте лосося на среднем огне, чтобы он подрумянился. Затем перенесите рыбу в форму для запекания, полейте приготовленным соусом и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут.
Подача: готовый лосось украсьте нарезанным зеленым луком и подавайте с любимыми гарнирами. Это блюдо отлично сочетается с картофельным пюре или свежими овощами.
Лосось в апельсиновом соусе — это не только красивое, но и полезное блюдо. Его легко готовить, а аромат и вкус удивят даже самых привередливых гурманов. Попробуйте сами, и вы поймете, почему это блюдо завоевало популярность у кулинаров по всему миру.
Уточнения
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.