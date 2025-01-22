Этот вид шоколада можно есть даже диабетикам — узнайте, какой

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сладкоежки боятся, что шоколад резко повышает уровень глюкозы в крови. Но доктор Сергей Агапкин уверяет: этот популярный страх сильно преувеличен. Он рассказал, почему даже молочный шоколад не так опасен для уровня сахара, как может показаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Почему шоколад не так вреден

Низкое содержание сахара

Несмотря на стереотипы, в шоколаде (особенно горьком) сахара гораздо меньше, чем в кондитерских изделиях. Какао-масло замедляет всасывание глюкозы

Какао-масло — это тугоплавкий жир, который медленно тает и расщепляется в организме. Это снижает скорость всасывания глюкозы, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Низкий гликемический индекс (ГИ)

У горького шоколада ГИ составляет около 20.

У молочного шоколада — 40-45.

Для сравнения, у чистого сахара ГИ равен 100, что делает шоколад менее опасным для тех, кто следит за уровнем сахара.

Сравнение скорости всасывания

Сергей Агапкин отметил:

"Скорость всасывания глюкозы из шоколада ниже в два — четыре раза по сравнению с чистым сахаром или глюкозой".

Это делает шоколад допустимым продуктом даже для людей, которые контролируют уровень сахара, например, при преддиабете или диабете (в разумных количествах и при выборе правильного вида шоколада).



Какой шоколад выбрать

Горький (с содержанием какао 70% и выше)

Самый полезный вариант, богатый антиоксидантами и с минимальным содержанием сахара.

Молочный

Более сладкий, но всё ещё относительно безопасный, если потреблять его умеренно.

Белый

Содержит больше сахара и лишён какао-масла, поэтому его лучше избегать, если вы следите за уровнем сахара в крови.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



