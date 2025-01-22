Этот вид шоколада можно есть даже диабетикам — узнайте, какой

Многие сладкоежки боятся, что шоколад резко повышает уровень глюкозы в крови. Но доктор Сергей Агапкин уверяет: этот популярный страх сильно преувеличен. Он рассказал, почему даже молочный шоколад не так опасен для уровня сахара, как может показаться.
Для сравнения, у чистого сахара ГИ равен 100, что делает шоколад менее опасным для тех, кто следит за уровнем сахара.
Сергей Агапкин отметил:
"Скорость всасывания глюкозы из шоколада ниже в два — четыре раза по сравнению с чистым сахаром или глюкозой".
Это делает шоколад допустимым продуктом даже для людей, которые контролируют уровень сахара, например, при преддиабете или диабете (в разумных количествах и при выборе правильного вида шоколада).
Горький (с содержанием какао 70% и выше)
Самый полезный вариант, богатый антиоксидантами и с минимальным содержанием сахара.
Молочный
Более сладкий, но всё ещё относительно безопасный, если потреблять его умеренно.
Белый
Содержит больше сахара и лишён какао-масла, поэтому его лучше избегать, если вы следите за уровнем сахара в крови.
Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
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