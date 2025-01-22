Этот вид шоколада можно есть даже диабетикам — узнайте, какой

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1:53
Еда

Многие сладкоежки боятся, что шоколад резко повышает уровень глюкозы в крови. Но доктор Сергей Агапкин уверяет: этот популярный страх сильно преувеличен. Он рассказал, почему даже молочный шоколад не так опасен для уровня сахара, как может показаться.

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Почему шоколад не так вреден

  1. Низкое содержание сахара
    Несмотря на стереотипы, в шоколаде (особенно горьком) сахара гораздо меньше, чем в кондитерских изделиях.
  2. Какао-масло замедляет всасывание глюкозы
    Какао-масло — это тугоплавкий жир, который медленно тает и расщепляется в организме. Это снижает скорость всасывания глюкозы, помогая поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
  3. Низкий гликемический индекс (ГИ)
    У горького шоколада ГИ составляет около 20.
    У молочного шоколада — 40-45.

Для сравнения, у чистого сахара ГИ равен 100, что делает шоколад менее опасным для тех, кто следит за уровнем сахара.

Сравнение скорости всасывания

Сергей Агапкин отметил:

"Скорость всасывания глюкозы из шоколада ниже в два — четыре раза по сравнению с чистым сахаром или глюкозой".

Это делает шоколад допустимым продуктом даже для людей, которые контролируют уровень сахара, например, при преддиабете или диабете (в разумных количествах и при выборе правильного вида шоколада).


Какой шоколад выбрать

Горький (с содержанием какао 70% и выше)
Самый полезный вариант, богатый антиоксидантами и с минимальным содержанием сахара.

Молочный
Более сладкий, но всё ещё относительно безопасный, если потреблять его умеренно.

Белый
Содержит больше сахара и лишён какао-масла, поэтому его лучше избегать, если вы следите за уровнем сахара в крови.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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