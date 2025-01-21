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Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки

1:39
Еда

Ингредиенты

  1. Творог — 500 г.
  2. Яйца — 3 шт.
  3. Сахар — 100 г (или по вкусу).
  4. Манка — 70 г.
  5. Сметана — 150 г.
  6. Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию).
  7. Разрыхлитель — 1 ч. л.
  8. Щепотка соли.
  9. Масло сливочное — для смазывания формы.

Приготовление

1. Подготовьте форму. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

2. Замочите манку. Залейте манку сметаной и оставьте на 15 минут, чтобы она набухла.

3. Взбейте яйца с сахаром. В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной массы.

4. Смешайте творог. Добавьте взбитые яйца к творогу и тщательно перемешайте. Можно использовать блендер для получения однородной консистенции.

5. Добавьте остальные ингредиенты. Всыпьте разрыхлитель и щепотку соли. Затем добавьте разбухшую манку со сметаной и хорошо перемешайте.

6. Выпекание. Перелейте полученную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

7. Запекание. Разогрейте духовку до 180°C и поставьте туда форму с запеканкой. Выпекайте 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.

8. Остывание. Достаньте готовую запеканку из духовки и дайте ей немного остыть перед подачей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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