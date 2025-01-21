Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки

1. Подготовьте форму. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
2. Замочите манку. Залейте манку сметаной и оставьте на 15 минут, чтобы она набухла.
3. Взбейте яйца с сахаром. В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной массы.
4. Смешайте творог. Добавьте взбитые яйца к творогу и тщательно перемешайте. Можно использовать блендер для получения однородной консистенции.
5. Добавьте остальные ингредиенты. Всыпьте разрыхлитель и щепотку соли. Затем добавьте разбухшую манку со сметаной и хорошо перемешайте.
6. Выпекание. Перелейте полученную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
7. Запекание. Разогрейте духовку до 180°C и поставьте туда форму с запеканкой. Выпекайте 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.
8. Остывание. Достаньте готовую запеканку из духовки и дайте ей немного остыть перед подачей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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