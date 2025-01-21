Быстро и вкусно! Рецепт приготовления нежной творожной запеканки

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Ингредиенты

Творог — 500 г. Яйца — 3 шт. Сахар — 100 г (или по вкусу). Манка — 70 г. Сметана — 150 г. Ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию). Разрыхлитель — 1 ч. л. Щепотка соли. Масло сливочное — для смазывания формы.

Приготовление

1. Подготовьте форму. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

2. Замочите манку. Залейте манку сметаной и оставьте на 15 минут, чтобы она набухла.

3. Взбейте яйца с сахаром. В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до образования пышной массы.

4. Смешайте творог. Добавьте взбитые яйца к творогу и тщательно перемешайте. Можно использовать блендер для получения однородной консистенции.

5. Добавьте остальные ингредиенты. Всыпьте разрыхлитель и щепотку соли. Затем добавьте разбухшую манку со сметаной и хорошо перемешайте.

6. Выпекание. Перелейте полученную массу в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

7. Запекание. Разогрейте духовку до 180°C и поставьте туда форму с запеканкой. Выпекайте 30-40 минут, пока верх не станет золотистым.

8. Остывание. Достаньте готовую запеканку из духовки и дайте ей немного остыть перед подачей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

