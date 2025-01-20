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Готовим суп по-русски: все секреты насыщенного вкуса костромских щей

2:56
Еда

Вы когда-нибудь пробовали настоящие костромские щи, приготовленные по традиционному рецепту? Это блюдо удивляет своей насыщенностью и простотой. Густой капустный суп с мясом, дополненный пряными ароматами и насыщенным вкусом, согревает не только тело, но и душу. Это не просто еда — это часть русской кулинарной истории.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Секреты приготовления

Для костромских щей важна каждая деталь. Основу составляет белокочанная капуста, причём лучше всего использовать квашеную. Она придаёт супу ту самую кислинку, которая отличает этот рецепт от обычных супов. Мясо можно брать любое, но традиционно используются говядина или свинина.

Идеальный бульон варится долго: это позволяет мясу стать нежным, а вкус — глубоким. Лавровый лист, перец горошком и другие специи добавляют аромата. Костромские хозяйки советуют нарезать овощи крупно, чтобы они сохраняли текстуру и не превращались в пюре.

Рецепт костромских щей

Ингредиенты

  • Квашеная капуста — 500 г
  • Говядина на кости — 600 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Перец горошком — 5-6 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Сметана и зелень для подачи

Как готовить

  • Варка бульона. Поместите говядину в кастрюлю, залейте 2,5-3 литрами воды, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте лавровый лист и перец горошком. Варите на медленном огне 1,5-2 часа.
  • Подготовка капусты. Если квашеная капуста слишком кислая, её можно слегка промыть. Затем отожмите лишнюю жидкость.
  • Овощи. Очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, лук порежьте мелко.
  • Соединение ингредиентов. В готовый бульон добавьте картофель и квашеную капусту. Варите 15 минут. Затем добавьте морковь и лук. Посолите по вкусу и готовьте ещё 20-25 минут.
  • Настойка. После выключения оставьте щи под крышкой на 20-30 минут, чтобы вкус раскрылся.

Как подавать

Подавайте щи горячими, с ложкой густой сметаны и свежей зеленью. Ржаной хлеб или пирожки станут отличным дополнением. Некоторые предпочитают добавить в тарелку зубчик чеснока для пикантности.

Готовите ли вы щи впервые или хотите усовершенствовать свой рецепт, этот вариант точно станет находкой. Попробуйте и убедитесь сами, насколько это вкусно!

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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