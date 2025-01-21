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Как приготовить куриную грудку так, чтобы все просили добавки

2:08
Еда

Куриная грудка часто ассоциируется с сухим мясом, но приготовление в мультиварке гарантирует сочность и нежность блюда. Благодаря специальным режимам мультиварка справится с задачей идеально, а кухня останется чистой. Этот рецепт отбивных порадует вас простотой и вкусом.

Молодой картофель с креветками
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молодой картофель с креветками

Ингредиенты:

  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Майонез или сметана — 3 ст. л.
  • Мука — 1 стакан.
  • Сыр — 100 г.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Специи (соль, перец, паприка или другие) — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте мясо

  • Нарежьте куриную грудку на порционные ломтики толщиной 1-1,5 см.
  • Отбейте каждый кусочек с двух сторон, посыпьте специями и оставьте на несколько минут.

Сделайте кляр

  • В миске взбейте яйца, добавьте майонез (или сметану), муку и щепотку перца.
  • Тщательно размешайте массу до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Она должна напоминать тесто на оладьи.
  • Натрите сыр на крупной терке.

Разогрейте мультиварку

  • Установите режим "Выпечка" и добавьте в чашу растительное масло.
  • Дайте маслу прогреться в течение 5 минут.

Обжарьте отбивные

  • Каждую отбивную обмакните в кляре, затем выложите на дно мультиварки, оставляя небольшое расстояние между кусочками.
  • Сверху на каждый кусочек положите немного натертого сыра и добавьте ложку кляра.
  • Обжаривайте отбивные по 4-5 минут с каждой стороны.

Подача

  • Готовые отбивные подавайте горячими, украсив свежими овощами.
  • В качестве гарнира идеально подойдут рис, картофельное пюре или овощи на пару.

Почему это работает

  • Мультиварка удерживает тепло и влагу, поэтому куриная грудка не пересыхает.
  • Кляр с майонезом или сметаной делает мясо нежным, а сыр добавляет пикантности.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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