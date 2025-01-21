Как приготовить куриную грудку так, чтобы все просили добавки

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка часто ассоциируется с сухим мясом, но приготовление в мультиварке гарантирует сочность и нежность блюда. Благодаря специальным режимам мультиварка справится с задачей идеально, а кухня останется чистой. Этот рецепт отбивных порадует вас простотой и вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молодой картофель с креветками

Ингредиенты:

Куриная грудка — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Майонез или сметана — 3 ст. л.

Мука — 1 стакан.

Сыр — 100 г.

Растительное масло — 1 ст. л.

Специи (соль, перец, паприка или другие) — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте мясо

Нарежьте куриную грудку на порционные ломтики толщиной 1-1,5 см.

Отбейте каждый кусочек с двух сторон, посыпьте специями и оставьте на несколько минут.

Сделайте кляр

В миске взбейте яйца, добавьте майонез (или сметану), муку и щепотку перца.

Тщательно размешайте массу до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Она должна напоминать тесто на оладьи.

Натрите сыр на крупной терке.

Разогрейте мультиварку

Установите режим "Выпечка" и добавьте в чашу растительное масло.

Дайте маслу прогреться в течение 5 минут.

Обжарьте отбивные

Каждую отбивную обмакните в кляре, затем выложите на дно мультиварки, оставляя небольшое расстояние между кусочками.

Сверху на каждый кусочек положите немного натертого сыра и добавьте ложку кляра.

Обжаривайте отбивные по 4-5 минут с каждой стороны.

Подача

Готовые отбивные подавайте горячими, украсив свежими овощами.

В качестве гарнира идеально подойдут рис, картофельное пюре или овощи на пару.

Почему это работает

Мультиварка удерживает тепло и влагу, поэтому куриная грудка не пересыхает.

Кляр с майонезом или сметаной делает мясо нежным, а сыр добавляет пикантности.