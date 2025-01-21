Как приготовить куриную грудку так, чтобы все просили добавки

Куриная грудка часто ассоциируется с сухим мясом, но приготовление в мультиварке гарантирует сочность и нежность блюда. Благодаря специальным режимам мультиварка справится с задачей идеально, а кухня останется чистой. Этот рецепт отбивных порадует вас простотой и вкусом.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молодой картофель с креветками
Ингредиенты:
Куриная грудка — 1 шт.
Яйца — 3 шт.
Майонез или сметана — 3 ст. л.
Мука — 1 стакан.
Сыр — 100 г.
Растительное масло — 1 ст. л.
Специи (соль, перец, паприка или другие) — по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Подготовьте мясо
Нарежьте куриную грудку на порционные ломтики толщиной 1-1,5 см.
Отбейте каждый кусочек с двух сторон, посыпьте специями и оставьте на несколько минут.
Сделайте кляр
В миске взбейте яйца, добавьте майонез (или сметану), муку и щепотку перца.
Тщательно размешайте массу до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Она должна напоминать тесто на оладьи.
Натрите сыр на крупной терке.
Разогрейте мультиварку
Установите режим "Выпечка" и добавьте в чашу растительное масло.
Дайте маслу прогреться в течение 5 минут.
Обжарьте отбивные
Каждую отбивную обмакните в кляре, затем выложите на дно мультиварки, оставляя небольшое расстояние между кусочками.
Сверху на каждый кусочек положите немного натертого сыра и добавьте ложку кляра.
Обжаривайте отбивные по 4-5 минут с каждой стороны.