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Чернослив или слива: в чем секрет их пользы

1:57
Еда

Слива — настоящий царь-фрукт, который помогает сохранить здоровье и молодость. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Фрукт обладает уникальными свойствами, которые делают его незаменимой частью сбалансированного питания.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Полезные свойства сливы

Источник антиоксидантов
Слива богата антиоксидантами, включая кверцетин, который защищает от атеросклероза и улучшает здоровье сосудов.

Регулирует уровень сахара
Фрукт поддерживает уровень сахара в крови, что делает его подходящим даже для людей с преддиабетом или диабетом.

Продлевает молодость
Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, слива помогает замедлить процессы старения.

Борьба с запорами
Фрукт содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует регулярной работе кишечника.

Снимает воспаления
Слива обладает противовоспалительными свойствами, что полезно для общего состояния организма.

Поддержка сердца
Содержит калий и магний, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Чернослив: альтернатива на весь год

Слива — сезонный фрукт, но заменить его можно черносливом. Высушенные сливы сохраняют большинство полезных свойств:

  • Клетчатка: поддерживает здоровье кишечника.
  • Калий и магний: полезны для сердца и сосудов.
  • Длительное хранение: позволяет получать пользу сливы круглый год.

Диетологи рекомендуют ежедневно съедать не менее одного стакана сливы или чернослива, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Как включить в рацион

  • Ешьте сливы в свежем виде как самостоятельный перекус.
  • Добавляйте чернослив в каши, салаты или десерты.
  • Используйте сушеную сливу для приготовления компотов и соусов.

Уточнения

Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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