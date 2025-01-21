Чернослив или слива: в чем секрет их пользы

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Слива — настоящий царь-фрукт, который помогает сохранить здоровье и молодость. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Фрукт обладает уникальными свойствами, которые делают его незаменимой частью сбалансированного питания.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Полезные свойства сливы

Источник антиоксидантов

Слива богата антиоксидантами, включая кверцетин, который защищает от атеросклероза и улучшает здоровье сосудов.

Регулирует уровень сахара

Фрукт поддерживает уровень сахара в крови, что делает его подходящим даже для людей с преддиабетом или диабетом.

Продлевает молодость

Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, слива помогает замедлить процессы старения.

Борьба с запорами

Фрукт содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует регулярной работе кишечника.

Снимает воспаления

Слива обладает противовоспалительными свойствами, что полезно для общего состояния организма.

Поддержка сердца

Содержит калий и магний, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Чернослив: альтернатива на весь год

Слива — сезонный фрукт, но заменить его можно черносливом. Высушенные сливы сохраняют большинство полезных свойств:

Клетчатка: поддерживает здоровье кишечника.

Калий и магний: полезны для сердца и сосудов.

Длительное хранение: позволяет получать пользу сливы круглый год.

Диетологи рекомендуют ежедневно съедать не менее одного стакана сливы или чернослива, чтобы поддерживать организм в тонусе.

Как включить в рацион

Ешьте сливы в свежем виде как самостоятельный перекус.

Добавляйте чернослив в каши, салаты или десерты.

Используйте сушеную сливу для приготовления компотов и соусов.

Уточнения

Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры.

