Чернослив или слива: в чем секрет их пользы

Слива — настоящий царь-фрукт, который помогает сохранить здоровье и молодость. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Фрукт обладает уникальными свойствами, которые делают его незаменимой частью сбалансированного питания.
Источник антиоксидантов
Слива богата антиоксидантами, включая кверцетин, который защищает от атеросклероза и улучшает здоровье сосудов.
Регулирует уровень сахара
Фрукт поддерживает уровень сахара в крови, что делает его подходящим даже для людей с преддиабетом или диабетом.
Продлевает молодость
Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов, слива помогает замедлить процессы старения.
Борьба с запорами
Фрукт содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует регулярной работе кишечника.
Снимает воспаления
Слива обладает противовоспалительными свойствами, что полезно для общего состояния организма.
Поддержка сердца
Содержит калий и магний, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Слива — сезонный фрукт, но заменить его можно черносливом. Высушенные сливы сохраняют большинство полезных свойств:
Диетологи рекомендуют ежедневно съедать не менее одного стакана сливы или чернослива, чтобы поддерживать организм в тонусе.
Сли́ва — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры.
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