Порадуйте своих детей простой закуской: готовим корн-доги

Вы когда-нибудь пробовали корн-дог — сочную сосиску в хрустящей кукурузной оболочке? Это популярное блюдо стрит-фуда, которое легко приготовить дома.
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Блюдо с корн-догами
Ингредиенты (на 7 порций)
6 молочных сосисок
500 мл молока
280 г пшеничной муки
150 г кукурузной муки среднего помола
2 куриных яйца
2 ч. л. разрыхлителя
3 г соли
Растительное масло для фритюра
Приготовление
Подготовка сосисок: снимите пленку с сосисок и разрежьте каждую пополам. Вставьте деревянные шпажки на половину длины сосиски.
Приготовление теста: смешайте кукурузную и пшеничную муку с разрыхлителем и солью. Добавьте молоко и яйца, перемешайте до однородной массы. Перелейте тесто в высокий узкий стакан для удобства обмакивания.
Обжаривание: разогрейте растительное масло в сотейнике на среднем огне (около 0,5 л). Окуните сосиску в тесто, затем опустите во фритюр. Жарьте партиями по 4-5 штук примерно 5-6 минут до золотистой корочки. Готовые корн-доги выкладывайте на бумажные полотенца для удаления лишнего масла.
Советы
Тесто должно быть густым, чтобы не стекало с сосиски. Если оно слишком жидкое, добавьте немного муки.
Подавайте корн-доги горячими с любимыми соусами: кетчупом, горчицей или сырным соусом.
Уточнения
Корн-дог (англ. corn-dog — букв. «кукурузная собака») — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.