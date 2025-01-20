Порадуйте своих детей простой закуской: готовим корн-доги

Вы когда-нибудь пробовали корн-дог — сочную сосиску в хрустящей кукурузной оболочке? Это популярное блюдо стрит-фуда, которое легко приготовить дома.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Блюдо с корн-догами

Ингредиенты (на 7 порций)

6 молочных сосисок

500 мл молока

280 г пшеничной муки

150 г кукурузной муки среднего помола

2 куриных яйца

2 ч. л. разрыхлителя

3 г соли

Растительное масло для фритюра

Приготовление

Подготовка сосисок: снимите пленку с сосисок и разрежьте каждую пополам. Вставьте деревянные шпажки на половину длины сосиски.

Приготовление теста: смешайте кукурузную и пшеничную муку с разрыхлителем и солью. Добавьте молоко и яйца, перемешайте до однородной массы. Перелейте тесто в высокий узкий стакан для удобства обмакивания.

Обжаривание: разогрейте растительное масло в сотейнике на среднем огне (около 0,5 л). Окуните сосиску в тесто, затем опустите во фритюр. Жарьте партиями по 4-5 штук примерно 5-6 минут до золотистой корочки. Готовые корн-доги выкладывайте на бумажные полотенца для удаления лишнего масла.

Советы

Тесто должно быть густым, чтобы не стекало с сосиски. Если оно слишком жидкое, добавьте немного муки.

Подавайте корн-доги горячими с любимыми соусами: кетчупом, горчицей или сырным соусом.

Уточнения

Корн-дог (англ. corn-dog — букв. «кукурузная собака») — сосиска, которая покрывается толстым слоем теста из кукурузной муки и жарится в кипящем масле.

