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Как быстро приготовить свеклу в микроволновке? Вам понадобится всего 10 минут

1:36
Еда

Инструкция

1. Подготовка свеклы. Вымойте свеклу под проточной водой, чтобы удалить грязь. Очистка кожуры перед приготовлением не требуется.
   
2. Размещение в посуде. Поместите свеклу в стеклянную или керамическую посуду для СВЧ. Если у вас несколько корнеплодов, разложите их так, чтобы они не касались друг друга.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

3. Добавление воды. Налейте немного воды (около 50 мл), чтобы создать паровую среду внутри посуды. Это поможет свекле равномерно провариться.

4. Закрытие крышкой. Накройте посуду специальной крышкой для микроволновых печей или тарелкой, но оставьте небольшое отверстие для выхода пара.

5. Приготовление. Установите мощность микроволновки на максимум (обычно около 800–1000 Вт). Готовьте свеклу примерно 10 минут. Время может варьироваться в зависимости от размера корнеплода и мощности вашей микроволновки.

6. Проверка готовности. Через 10 минут проверьте готовность свеклы вилкой или ножом. Она должна легко прокалываться. Если свекла еще твердая, продолжайте готовить ее с интервалами по 2–3 минуты до полной готовности.

7. Охлаждение и очистка. Достаньте свеклу из микроволновки и дайте ей остыть. После этого кожуру будет очень легко снять руками или ножом.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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