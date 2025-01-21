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Вафли как у бабушки: рецепт, который возвращает в детство

2:02
Еда

Хрустящие вафли с нежной начинкой — вкус, который вызывает тёплые воспоминания. Этот рецепт позволит воссоздать атмосферу семейного уюта, напоминающую мамины и бабушкины кулинарные шедевры. Готовьте и наслаждайтесь чаем с этим невероятным десертом!

вафли
Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вафли

Ингредиенты для теста:

  • Яйца — 6 шт.
  • Сливочный маргарин — 100 г (полпачки).
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Йогурт (натуральный) — 0,5 стакана.
  • Сахар — 1 стакан.
  • Мука — 1,5 стакана.
  • Ванилин — по вкусу.

Для начинки:

  • Варёная сгущёнка.
  • Наполнитель из чернослива и кураги.
  • Любой другой вариант на ваш вкус.

Как приготовить:

Подготовьте маргарин

  • Растопите маргарин на слабом огне и дайте ему немного остыть.
  • Смешайте основные ингредиенты
  • Взбейте яйца с сахаром до образования белой пены.
  • Добавьте в смесь йогурт и растопленный маргарин, перемешайте.

Добавьте сухие ингредиенты

  • Постепенно введите муку, разрыхлитель и ванилин.
  • Замесите тесто, чтобы оно получилось однородным и не слишком жидким.

Разогрейте вафельницу

  • Смазать вафельницу не нужно, если она имеет антипригарное покрытие.
  • Вылейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по поверхности.

Выпекайте вафли

  • Выпекайте вафли до золотистого цвета (обычно это занимает 1-2 минуты в зависимости от вафельницы).

Начинка

  • Нанесите выбранную начинку на вафлю и сверните её в рулетик.
  • Или подавайте вафли без начинки, как отдельное лакомство.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса замените маргарин сливочным маслом.
  • Если хотите, чтобы вафли были более хрустящими, уменьшите количество йогурта.
  • Используйте шоколадные пасты или взбитые сливки для начинки.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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