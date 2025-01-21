Вафли как у бабушки: рецепт, который возвращает в детство

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие вафли с нежной начинкой — вкус, который вызывает тёплые воспоминания. Этот рецепт позволит воссоздать атмосферу семейного уюта, напоминающую мамины и бабушкины кулинарные шедевры. Готовьте и наслаждайтесь чаем с этим невероятным десертом!

Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вафли

Ингредиенты для теста:

Яйца — 6 шт.

Сливочный маргарин — 100 г (полпачки).

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Йогурт (натуральный) — 0,5 стакана.

Сахар — 1 стакан.

Мука — 1,5 стакана.

Ванилин — по вкусу.

Для начинки:

Варёная сгущёнка.

Наполнитель из чернослива и кураги.

Любой другой вариант на ваш вкус.

Как приготовить:

Подготовьте маргарин

Растопите маргарин на слабом огне и дайте ему немного остыть.

Смешайте основные ингредиенты

Взбейте яйца с сахаром до образования белой пены.

Добавьте в смесь йогурт и растопленный маргарин, перемешайте.

Добавьте сухие ингредиенты

Постепенно введите муку, разрыхлитель и ванилин.

Замесите тесто, чтобы оно получилось однородным и не слишком жидким.

Разогрейте вафельницу

Смазать вафельницу не нужно, если она имеет антипригарное покрытие.

Вылейте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по поверхности.

Выпекайте вафли

Выпекайте вафли до золотистого цвета (обычно это занимает 1-2 минуты в зависимости от вафельницы).

Начинка

Нанесите выбранную начинку на вафлю и сверните её в рулетик.

Или подавайте вафли без начинки, как отдельное лакомство.

Советы:

Для более насыщенного вкуса замените маргарин сливочным маслом.

Если хотите, чтобы вафли были более хрустящими, уменьшите количество йогурта.

Используйте шоколадные пасты или взбитые сливки для начинки.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».



