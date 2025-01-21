Завтрак, обед, ужин: как правильно питаться в течение дня

Правильное количество приемов пищи в сутки — это ключ к поддержанию здоровья, энергии и стабильного веса. Роспотребнадзор рекомендует 3–5 приемов пищи в день, но точное число зависит от вашего образа жизни и индивидуальных потребностей.
Завтрак, обед и ужин — это базовые точки питания, которые покрывают основные потребности организма. Завтрак дает энергию на весь день, обед восполняет запасы, а ужин помогает восстановиться перед сном.
Перекусы между основными приемами пищи помогают:
Но важно выбирать здоровые продукты:
Избегайте сладостей и высококалорийных закусок.
Соотношение еды в течение дня
Оптимально распределять рацион следующим образом:
2/3 суточной нормы пищи — на завтрак и обед.
1/3 — на ужин.
Людям с высоким уровнем физической активности, например спортсменам или тем, кто работает на ногах, может подойти 5–6 небольших приемов пищи. Это помогает поддерживать энергию и быстрее восстанавливаться.
Количество приемов пищи зависит от:
Лучше всего обратиться к диетологу или специалисту, чтобы разработать рацион, подходящий именно вам.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.