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Завтрак, обед, ужин: как правильно питаться в течение дня

1:45
Еда

Правильное количество приемов пищи в сутки — это ключ к поддержанию здоровья, энергии и стабильного веса. Роспотребнадзор рекомендует 3–5 приемов пищи в день, но точное число зависит от вашего образа жизни и индивидуальных потребностей.

Завтрак, приём пищи
Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак, приём пищи

Как определить, сколько раз вам нужно есть?

Три основных приема пищи

Завтрак, обед и ужин — это базовые точки питания, которые покрывают основные потребности организма. Завтрак дает энергию на весь день, обед восполняет запасы, а ужин помогает восстановиться перед сном.

Добавление перекусов

Перекусы между основными приемами пищи помогают:

  • Поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
  • Предотвращать переедание.

Но важно выбирать здоровые продукты:

  • Фрукты.
  • Орехи.
  • Йогурт.
  • Овощные палочки.

Избегайте сладостей и высококалорийных закусок.
Соотношение еды в течение дня
Оптимально распределять рацион следующим образом:

2/3 суточной нормы пищи — на завтрак и обед.
1/3 — на ужин.

Когда нужно больше приемов пищи?

Людям с высоким уровнем физической активности, например спортсменам или тем, кто работает на ногах, может подойти 5–6 небольших приемов пищи. Это помогает поддерживать энергию и быстрее восстанавливаться.

Индивидуальный подход

Количество приемов пищи зависит от:

  • Уровня физической активности.
  • Возраста и состояния здоровья.
  • Метаболизма.

Лучше всего обратиться к диетологу или специалисту, чтобы разработать рацион, подходящий именно вам.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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