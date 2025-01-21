Завтрак, обед, ужин: как правильно питаться в течение дня

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное количество приемов пищи в сутки — это ключ к поддержанию здоровья, энергии и стабильного веса. Роспотребнадзор рекомендует 3–5 приемов пищи в день, но точное число зависит от вашего образа жизни и индивидуальных потребностей.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак, приём пищи

Как определить, сколько раз вам нужно есть?

Три основных приема пищи

Завтрак, обед и ужин — это базовые точки питания, которые покрывают основные потребности организма. Завтрак дает энергию на весь день, обед восполняет запасы, а ужин помогает восстановиться перед сном.

Добавление перекусов

Перекусы между основными приемами пищи помогают:

Поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Предотвращать переедание.

Но важно выбирать здоровые продукты:

Фрукты.

Орехи.

Йогурт.

Овощные палочки.

Избегайте сладостей и высококалорийных закусок.

Соотношение еды в течение дня

Оптимально распределять рацион следующим образом:

2/3 суточной нормы пищи — на завтрак и обед.

1/3 — на ужин.

Когда нужно больше приемов пищи?

Людям с высоким уровнем физической активности, например спортсменам или тем, кто работает на ногах, может подойти 5–6 небольших приемов пищи. Это помогает поддерживать энергию и быстрее восстанавливаться.

Индивидуальный подход

Количество приемов пищи зависит от:

Уровня физической активности.

Возраста и состояния здоровья.

Метаболизма.

Лучше всего обратиться к диетологу или специалисту, чтобы разработать рацион, подходящий именно вам.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



