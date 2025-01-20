4 заменителя белой муки с высоким содержанием клетчатки, которые сделают вашу выпечку более полезной

3:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Выпечка с нуля — это не только удовольствие от готовки и наслаждение свежими результатами, но и возможность контролировать используемые ингредиенты. Мы все знаем, что мука — это ключевой компонент почти всех рецептов выпечки. Однако в последние годы на полках магазинов появилось множество альтернативных видов муки, которые могут не только разнообразить вкус ваших блюд, но и повысить их питательную ценность.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ржаная мука

Диетолог Джена Хэмшоу рекомендует использовать альтернативные виды муки для увеличения содержания клетчатки, белков и других полезных веществ в вашей выпечке. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

1. Мука из цельнозерновой пшеницы

Цельнозерновая мука идеально подходит для тех, кто хочет сохранить приверженность цельным продуктам в выпечке.

Преимущества:

Содержит все части пшеничного зерна: отруби, зародыш и эндосперм, что делает её богаче клетчаткой, белками и железом по сравнению с белой мукой.

Отлично добавляет текстуру и ореховый вкус хлебу, маффинам и другим изделиям.

Совет: Если вы только начинаете использовать цельнозерновую муку, смешивайте её с обычной мукой, постепенно меняя пропорции. Попробуйте также пророщенную цельнозерновую муку, которая легче усваивается и сохраняет больше питательных веществ.

2. Мука из полбы

Полба — это древний злак, который богат питательными веществами. Мука из полбы имеет мягкий вкус и подходит для большинства рецептов.

Преимущества:

Мягкий сладковатый вкус, который улучшает вкус выпечки.

Содержит меньше глютена, чем традиционная пшеница, что делает её более легкоусвояемой для некоторых людей.

Обеспечивает около 19 граммов клетчатки на чашку.

Применение: Используйте муку из полбы вместо пшеничной в любых рецептах, включая хлеб, печенье и пироги.

3. Ржаная мука

Ржаная мука производится из ржаных зёрен, которые богаты клетчаткой и микроэлементами, такими как марганец, медь и фосфор.

Преимущества:

Содержит фитонутриенты, которые помогают бороться с болезнями и защищают организм от стресса, связанного со старением.

Имеет низкий гликемический индекс, что способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.

Совет: Идеальна для выпечки ржаного хлеба или заквасок с богатым, сложным вкусом. Выбирайте органическую пророщенную ржаную муку для максимальной пользы.

4. Мука из бурого риса

Для тех, кто избегает глютена, мука из бурого риса станет отличным выбором. Это минимально обработанный продукт, богатый питательными веществами.

Преимущества:

Естественно не содержит глютена, что делает её подходящей для людей с глютеновой непереносимостью.

Подходит не только для выпечки, но и для загущения соусов и подливок.

Совет: Комбинируйте муку из бурого риса с другими безглютеновыми видами муки, чтобы достичь нужной текстуры в выпечке.

Почему стоит попробовать альтернативные виды муки?

Альтернативная мука не только обогащает ваши рецепты новыми вкусами, но и повышает их питательную ценность. Включив в свой рацион цельнозерновую, ржаную или рисовую муку, вы сможете поддерживать здоровье, добавляя в блюда больше клетчатки, витаминов и минералов.

Попробуйте эти варианты, чтобы разнообразить ваши любимые рецепты и сделать выпечку не только вкусной, но и полезной.