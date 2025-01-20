Новогодние каникулы-2025: сколько денег россияне потратили на еду

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Треть россиян (30%) потратили на еду и напитки от 10 до 15 тысяч рублей во время новогодних праздников, как показало январское исследование сервиса "Пакет" от X5 и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". 23% граждан потратили от 5 до 10 тысяч рублей, 15% — от 15 до 20 тысяч рублей, по 13% — до 5 тысяч рублей и от 20 до 30 тысяч рублей; 9% — более 30 тысяч рублей.

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

Большинство россиян (47%) предпочли готовить дома, но 46% также посещали кафе и рестораны.

По данным "Чек Индекса", в праздничные дни россияне активно тратились на продукты и общепит. В регионах, включая небольшие города, продажи увеличились. Средний чек в продуктовых магазинах с 1 по 8 января 2025 года составил 809 рублей, что на 7% выше показателей 2024 года. Количество покупок выросло на 4%. Среди популярных товаров были яйца, бананы, хлеб, огурцы, помидоры, морковь, яблоки, картофель и сахар, сообщает Газета.Ru.

Большинство россиян (78%) переедали во время праздников. Примерно половина из них отметила значительное увеличение потребления, остальные — незначительное. Более трети (36%) не придерживались здорового питания, а 30% отступили от правил только в новогоднюю ночь. Четверть опрошенных описали свой рацион как хаотичный, и лишь каждый десятый — как здоровый.

Половина респондентов (59%) связала изменения в питании с застольями с друзьями и близкими, 38% — со скукой и свободным временем. Треть опрошенных (29%) отметили, что после новогодней ночи им трудно вернуться к привычному режиму, а 23% — что алкоголь усилил аппетит.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

