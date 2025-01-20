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Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест

1:23
Еда

Хотим поделиться с вами рецептом простого, но невероятно вкусного горячего блюда, которое станет вашим фаворитом. Готовится оно быстро и без особых усилий, а результат превосходит все ожидания. Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола, вызывая восторг у всех гостей.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 г
  • Куриное филе — 200 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Сыр — 40 г
  • Свежая зелень
  • Маслины — по вкусу
  • Сметана — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель тонкими ломтиками или фигурными пластинками для красивого оформления.
  2. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, слегка отбейте и приправьте солью.
  3. В глубокой миске смешайте сметану с раздавленным чесноком до получения однородного соуса.
  4. Каждый кусочек куриного филе смажьте сметанно-чесночным соусом.
  5. Сверху на каждый кусочек положите кружочек помидора, посыпьте свежей зеленью, маслинами и натертым сыром.
  6. Выложите подготовленные порции в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  7. Блюдо готово, когда сыр расплавится и образуется золотистая корочка.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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