Простой и вкусный рецепт горячего, которое съедят в один присест

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим поделиться с вами рецептом простого, но невероятно вкусного горячего блюда, которое станет вашим фаворитом. Готовится оно быстро и без особых усилий, а результат превосходит все ожидания. Это блюдо идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола, вызывая восторг у всех гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

Картофель — 400 г

Куриное филе — 200 г

Помидор — 1 шт.

Сыр — 40 г

Свежая зелень

Маслины — по вкусу

Сметана — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Специи — по вкусу

Приготовление:

Нарежьте картофель тонкими ломтиками или фигурными пластинками для красивого оформления. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, слегка отбейте и приправьте солью. В глубокой миске смешайте сметану с раздавленным чесноком до получения однородного соуса. Каждый кусочек куриного филе смажьте сметанно-чесночным соусом. Сверху на каждый кусочек положите кружочек помидора, посыпьте свежей зеленью, маслинами и натертым сыром. Выложите подготовленные порции в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово, когда сыр расплавится и образуется золотистая корочка.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



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