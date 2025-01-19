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Кекс с творожной начинкой: десерт, который растает во рту

0:46
Еда

Рецепт кекса с творожной начинкой: просто и вкусно

Ингредиенты для начинки

  • Творог — протереть через сито для мягкой текстуры.
  • Яйцо, сахар и ванилин — взбейте все ингредиенты блендером до однородности.

Как приготовить кекс

  1. Выложите часть теста в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом.
  2. Добавьте слой творожной начинки.
  3. Залейте сверху оставшееся тесто.
  4. Выпекание
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс 45–50 минут.

Это простой и вкусный рецепт, который станет отличным дополнением к чаю или кофе. Приятного аппетита!

Кексы
Фото: freepik.com by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кексы

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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