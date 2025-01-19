Кекс с творожной начинкой: десерт, который растает во рту

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Рецепт кекса с творожной начинкой: просто и вкусно

Ингредиенты для начинки

Творог — протереть через сито для мягкой текстуры.

Яйцо, сахар и ванилин — взбейте все ингредиенты блендером до однородности.

Как приготовить кекс

Выложите часть теста в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Добавьте слой творожной начинки. Залейте сверху оставшееся тесто. Выпекание Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс 45–50 минут.

Это простой и вкусный рецепт, который станет отличным дополнением к чаю или кофе. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кексы

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



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