Кекс с творожной начинкой: десерт, который растает во рту
0:46
Рецепт кекса с творожной начинкой: просто и вкусно
Ингредиенты для начинки
- Творог — протереть через сито для мягкой текстуры.
- Яйцо, сахар и ванилин — взбейте все ингредиенты блендером до однородности.
Как приготовить кекс
- Выложите часть теста в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом.
- Добавьте слой творожной начинки.
- Залейте сверху оставшееся тесто.
- Выпекание
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс 45–50 минут.
Это простой и вкусный рецепт, который станет отличным дополнением к чаю или кофе. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com by suksao, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кексы
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина