Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола

Чтобы сделать блюдо по-настоящему вкусным, перед запеканием посыпьте тыкву тертым замороженным сливочным маслом. Это придаст ей нежный аромат и сочность.
Тыква прекрасно сочетается с разными пряностями. Добавьте к ней:
Они подчеркнут натуральный вкус овоща и сделают его ярким.
Полное время приготовления — около 40 минут.
Если у вас небольшие тыквы, их можно запекать целиком. Сделайте несколько проколов или нафаршируйте их начинкой на ваш вкус.
Эти советы помогут сделать тыкву не только вкусной, но и идеальной для подачи на стол.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.