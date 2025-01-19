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Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола

Еда

Способ придать тыкве особый вкус

Чтобы сделать блюдо по-настоящему вкусным, перед запеканием посыпьте тыкву тертым замороженным сливочным маслом. Это придаст ей нежный аромат и сочность.

Запечённая тыква
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman
Запечённая тыква

Используйте специи

Тыква прекрасно сочетается с разными пряностями. Добавьте к ней:

  • имбирь,
  • куркуму,
  • карри,
  • паприку,
  • мускатный орех,
  • корицу.

Они подчеркнут натуральный вкус овоща и сделают его ярким.

Режим запекания

  1. Запекайте тыкву первые 20 минут при температуре 170 градусов.
  2. Затем увеличьте температуру до 200 градусов.
  3. Чтобы тыква не пересохла, накройте форму фольгой.

Полное время приготовления — около 40 минут.

Альтернативный способ

Если у вас небольшие тыквы, их можно запекать целиком. Сделайте несколько проколов или нафаршируйте их начинкой на ваш вкус.

Эти советы помогут сделать тыкву не только вкусной, но и идеальной для подачи на стол.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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