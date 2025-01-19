Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола

Способ придать тыкве особый вкус

Чтобы сделать блюдо по-настоящему вкусным, перед запеканием посыпьте тыкву тертым замороженным сливочным маслом. Это придаст ей нежный аромат и сочность.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman Запечённая тыква

Используйте специи

Тыква прекрасно сочетается с разными пряностями. Добавьте к ней:

имбирь,

куркуму,

карри,

паприку,

мускатный орех,

корицу.

Они подчеркнут натуральный вкус овоща и сделают его ярким.

Режим запекания

Запекайте тыкву первые 20 минут при температуре 170 градусов. Затем увеличьте температуру до 200 градусов. Чтобы тыква не пересохла, накройте форму фольгой.

Полное время приготовления — около 40 минут.

Альтернативный способ

Если у вас небольшие тыквы, их можно запекать целиком. Сделайте несколько проколов или нафаршируйте их начинкой на ваш вкус.

Эти советы помогут сделать тыкву не только вкусной, но и идеальной для подачи на стол.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



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