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Сырные булочки для стройной фигуры: рецепт, который стоит попробовать

1:58
Еда

Эти нежные и ароматные сырные булочки — идеальный выбор для тех, кто хочет побаловать себя, не беспокоясь о лишних калориях. Благодаря сочетанию творога и сыра сулугуни они получаются питательными и при этом полезными.

булки из сыра
Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain
булки из сыра

Ингредиенты

  • Творог 5% — 180 г.
  • Сыр сулугуни — 150 г.
  • Разрыхлитель — 3 г.
  • Соль — щепотка.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Яйцо куриное — 2 шт.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка ингредиентов

  • Сыр натрите на мелкой тёрке.
  • Небольшую часть натёртого сыра отложите для посыпки булочек.

2. Приготовление теста

  • В миске смешайте творог, яйца, разрыхлитель, соль, сметану, муку и большую часть сыра.
  • Замесите тесто. Оно получится немного липким, это нормально.

3. Формирование булочек

  • Руками, слегка смоченными водой, сформируйте небольшие шарики из теста.
  • Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  • Посыпьте каждую булочку оставленным сыром или кунжутом для красоты.

4. Выпекание

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выпекайте булочки 30-40 минут до золотистой корочки.

Подача

Готовые булочки можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать для бутербродов или сочетать с первым блюдом. Они также подойдут для лёгкого перекуса на работе или дома.

Советы:

  1. Для дополнительного вкуса: добавьте в тесто зелень (укроп, петрушку) или чеснок.
  2. Вариативность муки: вместо пшеничной муки попробуйте использовать цельнозерновую или овсяную.
  3. Украшение: посыпьте булочки не только сыром, но и кунжутом, льняными или чиа-семенами.

Уточнения

Сулугу́ни — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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