Сырные булочки для стройной фигуры: рецепт, который стоит попробовать

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти нежные и ароматные сырные булочки — идеальный выбор для тех, кто хочет побаловать себя, не беспокоясь о лишних калориях. Благодаря сочетанию творога и сыра сулугуни они получаются питательными и при этом полезными.

Фото: Freepik by bearfotos is licensed under Рublic domain булки из сыра

Ингредиенты

Творог 5% — 180 г.

Сыр сулугуни — 150 г.

Разрыхлитель — 3 г.

Соль — щепотка.

Сметана — 1 ст. л.

Мука — 5 ст. л.

Яйцо куриное — 2 шт.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка ингредиентов

Сыр натрите на мелкой тёрке.

Небольшую часть натёртого сыра отложите для посыпки булочек.

2. Приготовление теста

В миске смешайте творог, яйца, разрыхлитель, соль, сметану, муку и большую часть сыра.

Замесите тесто. Оно получится немного липким, это нормально.

3. Формирование булочек

Руками, слегка смоченными водой, сформируйте небольшие шарики из теста.

Выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Посыпьте каждую булочку оставленным сыром или кунжутом для красоты.

4. Выпекание

Разогрейте духовку до 180°C.

Выпекайте булочки 30-40 минут до золотистой корочки.

Подача

Готовые булочки можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать для бутербродов или сочетать с первым блюдом. Они также подойдут для лёгкого перекуса на работе или дома.

Советы:

Для дополнительного вкуса: добавьте в тесто зелень (укроп, петрушку) или чеснок. Вариативность муки: вместо пшеничной муки попробуйте использовать цельнозерновую или овсяную. Украшение: посыпьте булочки не только сыром, но и кунжутом, льняными или чиа-семенами.

Уточнения

Сулугу́ни — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы.



