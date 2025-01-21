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Растяпа Джо: бургер, который легко приготовить дома

2:11
Еда

Этот сытный и ароматный бургер с фаршем, расплавленным сыром и свежими овощами придётся по вкусу всем любителям американской кухни. Готовится он быстро, а результат покоряет с первого укуса!

Фаст фуд бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер

Ингредиенты

  • Булочки для бургера — 4 шт.
  • Фарш (на ваш вкус) — 300 г.
  • Специи: соль, чёрный перец, копчёная паприка, куркума — по вкусу.
  • Свежий помидор — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Томатный соус или кетчуп — 4 ст. ложки.
  • Тёртый сыр — 30 г.
  • Сыр в пластинках — 8 шт.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка фарша

  • В фарш добавьте соль, чёрный перец, паприку, куркуму или любые другие специи на ваш вкус.
  • Обжарьте фарш с мелко нарезанным репчатым луком на сковороде до золотистого цвета (примерно 7 минут).
  • Добавьте нарезанный помидор и томатный соус, тщательно перемешайте и тушите ещё 7 минут.
  • Всыпьте тёртый сыр, дождитесь, пока он расплавится, и снимите сковороду с огня.

2. Подготовка булочек

  • Разрежьте булочки для бургера пополам.
  • Подсушите их на сухой сковороде до лёгкой золотистой корочки.

3. Сборка бургера

  • На нижнюю половинку булочки положите пластинку сыра.
  • Выложите горячую мясную начинку.
  • Сверху положите ещё одну пластинку сыра.
  • Накройте верхней половинкой булочки.

Подача

Подавайте бургеры сразу после приготовления, чтобы сыр оставался расплавленным, а булочки — хрустящими. Блюдо отлично сочетается с картофелем фри, свежими овощами или салатом.

Советы:

  1. Для остроты: добавьте в фарш немного чили или используйте острый томатный соус.
  2. Для сочности: подавайте бургеры с дополнительным соусом (майонезом, горчицей или чесночным соусом).
  3. Для разнообразия: попробуйте добавить в бургер листья салата, маринованные огурчики или хрустящий бекон.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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