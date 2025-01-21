Растяпа Джо: бургер, который легко приготовить дома

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный и ароматный бургер с фаршем, расплавленным сыром и свежими овощами придётся по вкусу всем любителям американской кухни. Готовится он быстро, а результат покоряет с первого укуса!

Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фаст фуд бургер

Ингредиенты

Булочки для бургера — 4 шт.

Фарш (на ваш вкус) — 300 г.

Специи: соль, чёрный перец, копчёная паприка, куркума — по вкусу.

Свежий помидор — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Томатный соус или кетчуп — 4 ст. ложки.

Тёртый сыр — 30 г.

Сыр в пластинках — 8 шт.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка фарша

В фарш добавьте соль, чёрный перец, паприку, куркуму или любые другие специи на ваш вкус.

Обжарьте фарш с мелко нарезанным репчатым луком на сковороде до золотистого цвета (примерно 7 минут).

Добавьте нарезанный помидор и томатный соус, тщательно перемешайте и тушите ещё 7 минут.

Всыпьте тёртый сыр, дождитесь, пока он расплавится, и снимите сковороду с огня.

2. Подготовка булочек

Разрежьте булочки для бургера пополам.

Подсушите их на сухой сковороде до лёгкой золотистой корочки.

3. Сборка бургера

На нижнюю половинку булочки положите пластинку сыра.

Выложите горячую мясную начинку.

Сверху положите ещё одну пластинку сыра.

Накройте верхней половинкой булочки.

Подача

Подавайте бургеры сразу после приготовления, чтобы сыр оставался расплавленным, а булочки — хрустящими. Блюдо отлично сочетается с картофелем фри, свежими овощами или салатом.

Советы:

Для остроты: добавьте в фарш немного чили или используйте острый томатный соус. Для сочности: подавайте бургеры с дополнительным соусом (майонезом, горчицей или чесночным соусом). Для разнообразия: попробуйте добавить в бургер листья салата, маринованные огурчики или хрустящий бекон.

Уточнения

Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



