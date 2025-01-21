Растяпа Джо: бургер, который легко приготовить дома
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Этот сытный и ароматный бургер с фаршем, расплавленным сыром и свежими овощами придётся по вкусу всем любителям американской кухни. Готовится он быстро, а результат покоряет с первого укуса!
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер
Ингредиенты
- Булочки для бургера — 4 шт.
- Фарш (на ваш вкус) — 300 г.
- Специи: соль, чёрный перец, копчёная паприка, куркума — по вкусу.
- Свежий помидор — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Томатный соус или кетчуп — 4 ст. ложки.
- Тёртый сыр — 30 г.
- Сыр в пластинках — 8 шт.
Пошаговое приготовление
1. Подготовка фарша
- В фарш добавьте соль, чёрный перец, паприку, куркуму или любые другие специи на ваш вкус.
- Обжарьте фарш с мелко нарезанным репчатым луком на сковороде до золотистого цвета (примерно 7 минут).
- Добавьте нарезанный помидор и томатный соус, тщательно перемешайте и тушите ещё 7 минут.
- Всыпьте тёртый сыр, дождитесь, пока он расплавится, и снимите сковороду с огня.
2. Подготовка булочек
- Разрежьте булочки для бургера пополам.
- Подсушите их на сухой сковороде до лёгкой золотистой корочки.
3. Сборка бургера
- На нижнюю половинку булочки положите пластинку сыра.
- Выложите горячую мясную начинку.
- Сверху положите ещё одну пластинку сыра.
- Накройте верхней половинкой булочки.
Подача
Подавайте бургеры сразу после приготовления, чтобы сыр оставался расплавленным, а булочки — хрустящими. Блюдо отлично сочетается с картофелем фри, свежими овощами или салатом.
Советы:
- Для остроты: добавьте в фарш немного чили или используйте острый томатный соус.
- Для сочности: подавайте бургеры с дополнительным соусом (майонезом, горчицей или чесночным соусом).
- Для разнообразия: попробуйте добавить в бургер листья салата, маринованные огурчики или хрустящий бекон.
Уточнения
Фарш — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру